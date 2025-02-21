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Мужчине случайно отрезали челюсть после того, как он пришел удалить зуб

Мужчине случайно отрезали челюсть после того, как он пришел удалить зуб

Кабинет стоматолога / Фото: Unsplash

Стоматологи перепутали пациентов.

Медицинская халатность продолжает калечить пациентов по всему миру. Не так давно 36-летний испанец остался с постоянной сексуальной дисфункцией после неудачной операции на половом члене, теперь 35-летний итальянец остался без челюсти из-за ошибки.

Об этом пишет Unilad.

20 мая мужчина из Рима обратился в больницу Policlinico Umberto I, чтобы ему удалили зуб мудрости и кисту во рту. Вместо этого ему сделали серьезную операцию на челюсти, которая привела к необратимым последствиям.

Трагические обстоятельства развернулись, когда стоматологи закончили биопсию его кисты и как-то перепутали слайды с другим пациентом, у которого была злокачественная остеосаркома в челюстной кости.

Пациент, на самом деле не болевший раком, был шокирован, когда в июне ему вручили результаты, указывающие на то, что у него опухоль высокой степени злокачественности. Медики сообщили ему, что для лечения агрессивной опухоли срочно требуется операция по удалению челюсти и химиотерапии.

Как сообщается, он был "опустошен" этой новостью, и ему сказали, что у него "нет альтернативы", кроме как удалить челюсть, установить имплантат и пройти девять курсов химиотерапии.

Следующая операция 22 июля оставила пациента с необратимыми повреждениями, в том числе параличом правой половины лица, что, по его словам, заставило его чувствовать себя "деформированным".

Однако повторное обследование в сентябре стало шокирующим открытием: врачи сказали, что опасной для жизни опухоли больше нет, и он вообще не нуждается в инвазивном лечении рака.

Мужчина усомнился в результатах и обратился за другим мнением, отдав ДНК своего вероятного биологического материала на проверку в другую лабораторию Римского католического университета в следующем месяце.

Мужчина рассказал: "25 октября пришел ответ, ДНК не моя".

Это подтвердило, что у него совсем не было смертельной раковой опухоли, а это значит, что операция на челюсти была ненужная.

Также сообщается, что он озабочен состоянием здоровья другого пациента, у которого действительно обнаружена опасная для жизни опухоль.

"У меня больше нет челюсти и нет опухоли, но кто-то другой больной. Очень больной", — добавил он.

В интервью итальянскому изданию Corriere della Serra он также сказал: "Даже сейчас я не могу описать свое душевное состояние. Я жив, я здоров, у меня нет смертельной болезни, но я очень сильно пострадал".

Сейчас мужчина добивается компенсации за полученные травмы и подал юридическую жалобу в стоматологическую клинику, которую рассматривает прокуратура Рима. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить, как была допущена ошибка и кто в ней виноват.

Напомним, мужчина случайно обнаружил, что живет с половиной мозга. Пациент обратился в больницу после того, как ощутил распространенный симптом.

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