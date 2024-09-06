Мужчине удалили 23 зуба и установили 12 имплантатов в один день – он умер

Китайская полиция расследует дело пожилого мужчины, умершего через 13 дней после того, как ему удалили 23 зуба и установили 12 имплантатов в один день в стоматологической клинике.

Об этом сообщает Oddity Central.

Жительница города Юнкан по фамилии Шу недавно подала жалобу в Муниципальное бюро здравоохранения в местную стоматологическую клинику после смерти своего отца. Женщина предоставила доказательства того, что отцу удалили 23 зуба и имплантировали 12 новых зубов за один сеанс, что, по ее словам, стало причиной его преждевременной смерти через 13 дней. Шу рассказала властям, что ее папа страдал нестерпимой болью в течение последних 13 дней своей жизни, прежде чем 28 августа у него случился смертельный сердечный приступ. Теперь женщина хочет, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Согласно форме информированного согласия пациента, отцу Шу удалили 23 естественных зуба, а затем просверлили 12 отверстий в черепе и нижней челюсти для имплантации новых зубов. Все это было сделано за один день, что означало, что ему пришлось терпеть невероятную боль после окончания анестезии. Хотя количество удаленных зубов кажется несколько избыточным для одного сеанса, представитель клиники, где проводилась процедура, сказал, что количество зубов, которые можно удалить за один раз, должен определить врач во время личной консультации исходя из физического состояния пациента.

Согласно записям стоматологической больницы Dewei, 23 удаления провел врач по имени Юань, специализирующийся на лечении корневых каналов, удалении прорезанных зубов мудрости и зубных протезах. Хотя пока что не существует конкретных правил по количеству зубов, которые можно удалять за один сеанс, клиника и врач должны принимать во внимание переносимость болей пациентом и риск инфицирования.

"Чем больше зубов вы удаляете, тем сильнее пациент реагирует на боль и тем больше вероятность послеоперационной инфекции", – рассказал Сян Гуолинь, директор Центра оральной медицины четвертой больницы Уханя.

Продолжается расследование этого дела, но представитель Муниципального бюро здравоохранения сообщил журналистам, что доказать причинно-следственную связь может оказаться сложно, учитывая, что смерть мужчины наступила через 13 дней после противоречивой процедуры.

Напомним, мужчина скончался на операционном столе после того, как хирурги удалили не тот орган. Медиков обвиняют в роковой ошибке во время операции.

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