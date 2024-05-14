Мужчине удалили 7-килограммовую опухоль на голове, с которой он жил 20 лет: фото до и после

Он перенес семичасовую операцию.
Мужчине, который 20 лет носил 7-килограммовую опухоль на голове, наконец-то сделали операцию по ее удалению.
Об этом сообщает Need To Know.
Массивная опухоль Равиндры Бишу из Западной Бенгалии, Индия, весила как два с половиной кирпича.
Операция длилась семь часов. Она прошла во Всеиндийском институте медицинских наук Бхубанесвар (AIIMS) в Бхубанесваре.
В течение нескольких лет 51-летний мужчина обращался к специалистам в университетах и больницах, прежде чем попал в отделение пластической хирургии института.
После успешной операции он находился в реанимации в течение 24 часов, затем был переведен в палату для дальнейшего наблюдения и восстановления.
Напомним, недавно в Индии еще один мужчина перенес успешную операцию по удалению массивной опухоли, напоминающей еще одну голову. Она начала расти, когда ему было 24 года.
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