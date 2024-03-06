Мужчине, жившему с "двумя головами" 15 лет, удалили огромную опухоль – фото до и после

Она начала расти, когда ему было 24 года.

В Индии мужчина перенес успешную операцию по удалению массивной опухоли, напоминающей еще одну голову, через 15 лет.

Об этом пишет NTK.

39-летний пациент обратился в больницу после того, как решил, что больше не может жить с побочными эффектами. Нарост вызывал у него боль в шее, бессонницу, беспокойство и депрессию. Это также привело к онемению его рук и влияло на хождение.

Ошарашенные медики обнаружили массу размером примерно 20х15х15см.

Мужчине удалили огромную опухоль / Фото: Jam Press

Мужчина рассказал им, что впервые опухоль появилась в виде небольшого уплотнения, когда ему было 24 года. С годами оно росло и увеличивалось в размерах, пока не стало почти такого же размера, как его голова.

Врачи в Джодхпуре обнаружили, что это мезенхимальная опухоль. Она была настолько большой, что начала разрушать внешнюю поверхность его черепа и достигала внутренней поверхности. Давление массы также разрушило до 4 см его затылочной кости.

Это представляло проблему для хирургов из-за близлежащих кровеносных сосудов и мозга. Одно неправильное движение скальпелем могло стать роковым. Но хирургическая бригада под руководством доктора Динеша Датта Шармы успешно удалила опухоль во время сложной и изнурительной операции.

Снимки показывают, как выглядел пациент после того, как ему зашили затылок. Он полностью поправился.

Мужчине удалили огромную опухоль / Фото: Jam Press

Напомним, мужчина 217 раз вакцинировался от COVID-19. Как это отразилось на его здоровье.

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