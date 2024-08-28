Мужчину 240 раз ужалили осы: как он выглядит (фото)

В Великобритании 57-летнего мужчину пришлось госпитализировать и ввести ему морфий, чтобы он мог выдержать боль от 240 укусов ос.

Об этом сообщает Oddity Central.

18 августа Эндрю Пауэлл вышел за пределы своего семейного дома близ Брекона, чтобы осмотреть поля, как он это обычно делал, и увидел большой рой направлявшийся к нему ос. Он подозревает, что кто-то, может быть, другой фермер, потревожил их гнездо, потому что они полетели прямо на него и стали безжалостно жалить. Не имея возможности защититься, он побежал в свой дом, отбиваясь от насекомых, как мог. Осы направились за ним в дом, напали на его жену и успели нанести мужчине более 240 укусов, в результате чего он чувствовал агонию и нуждался в медицинской помощи.

"Они бросились на меня, и я начал бежать в дом так быстро, как только мог, но в считанные секунды они уже были вокруг меня. Я чувствовал их в своих штанах. Они были повсюду", — вспомнил Эндрю. "Я забежал в дом, но в этот момент забыл закрыть за собой дверь, и они залетели в помещение".

Эндрю с женой / Фото: Andrew Powell

К счастью, один из соседей мужчины пришел ему на помощь и отвез его в военно-мемориальный госпиталь Брекон, где ему укололи морфий от нестерпимой боли и адреналин от аллергических реакций организма. Он утверждает, что персонал больницы сказал ему, что опоздав на пять минут, он мог бы умереть, столь серьезным было его состояние.

Тело мужчины после нападения ос / Фото: Andrew Powell

Пауэлл потерял сознание, когда его тело пыталось справиться с более чем 240 ядовитыми укусами. Мужчина благодарит врачей за то, что они спасли ему жизнь. Спустя более недели после инцидента 57-летний мужчина утверждает, что сотни укусов все еще болят, хотя теперь он может справиться с болью без лекарств. Однако он все еще не решается выходить из дома, опасаясь, что на него снова нападут.

"Боль все еще ужасна", — сказал он. "Ежедневно я нахожу все больше и больше укусов. На одной стороне моей ягодицы 50, о которых я даже не догадывался, потому что был очень сосредоточен на груди и спине. У меня 20 на затылке, 20 на шее, а моя жена насчитала более 80 на каждой руке. Я чувствую себя очень слабым и уставшим, потому что я не спал с тех пор, как это произошло, потому что боль очень сильная. Укусы стали фиолетовыми".

Тело мужчины после нападения ос / Фото: Andrew Powell

Эксперты по борьбе с вредителями предупреждают, что вы не можете многое сделать, чтобы защитить себя, кроме как сохранять спокойствие и медленно уходить подальше от них. Осы могут и будут жалить своих жертв несколько раз, поскольку они не теряют жало после первого приступа, как пчелы, не притворяются мертвыми и будут ждать, пока вы снова появитесь, если срячетесь под водой.

Хотя один-два укуса осы опасны только в том случае, если у человека есть аллергия, 30-40 укусов может быть достаточно, чтобы убить человека, поэтому Эндрю Пауэлл может считать, что ему повезло, что он остался в живых.

Напомним, в Калифорнии закрыли национальный парк из-за массовых укусов пчел. Огромное количество пчел прилетело из-за жары и нехватки воды.

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