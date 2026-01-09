Мужчину пришлось спасать после "лечения" пиявкой: что он учудил (фото)

Реклама

В Китае 23-летнему мужчине пришлось перенести срочную операцию после того, как он вставил живую пиявку в мочевой пузырь, поверив в лечебный метод, найденный в Интернете.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел с жителем города Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Молодой человек, известный под фамилией Чжэн, пытался применить народное средство, о котором прочитал онлайн, и самостоятельно ввел пиявку длиной около 5 сантиметров через мочеиспускательный канал.

После этого у него возникла резкая боль и проблемы с мочеиспусканием. Пиявка сначала перекрыла мочеиспускательный канал, а впоследствии проникла к мочевому пузырю, где прикрепилась к его стенкам. Там паразит начал выделять антикоагулянты, что только усугубило состояние пациента.

Боль стала настолько невыносимой, что мужчина был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи местной больницы. Медики были шокированы его пояснениями, а ультразвуковое обследование подтвердило наличие живой пиявки в мочевом пузыре.

Медики подготовили экстренное хирургическое вмешательство. Команда урологов под руководством заместителя директора отделения провела трансуретральную операцию по удалению постороннего тела. Процедура прошла успешно – пиявку полностью удалили, после чего пациент снова смог нормально мочеиспускать, а болевые ощущения исчезли.

Пиявка / © Jam Press

Врачи используют этот случай как оговорку для общественности, подчеркивая опасность доверия к псевдонаучным методам лечения, которые распространяются в Сети.

По словам директора урологического отделения Народной больницы Чжэнчжоу доктора Шан Чжунцзе, подобные манипуляции и последующие операции могут привести к серьезным осложнениям. Среди возможных последствий – хроническая боль, нарушение мочеиспускания, повторные инфекции и стриктура мочеиспускательного канала.

