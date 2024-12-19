Мясо индейки или курятина – что полезнее: ученые дали четкий ответ

Как курица, так и индейка ценятся за содержание высококачественного белка, являющегося строительным материалом для всех клеток нашего организма.

Какое мясо птицы полезнее – курятина или индейка: ответ ученых

Ученые отмечают, что есть нюансы, когда речь идет о пищевой ценности мяса индейки и курятины. Польза будет зависеть от потребностей организма и от того, о какой части курицы или индейки идет речь и как приготовлено мясо.

Если взять грудку птицы без кожи, курица уступает индейке, так как в курятине более высокий уровень холестерина и меньшее количество железа. Кожа курицы и индейки добавляет калории и около 4 граммов жира на порцию, а хрустящие кусочки затрудняют переваривание блюда. Поэтому, чтобы мясо птицы имело максимальную пользу для организма, его лучше употреблять без шкурки.

Что касается содержания белка, то курица без костей и кожи и индейка находятся на одном уровне, однако если сравнивать темное мясо обоих видов птицы, то индейка немного превосходит курицу по содержанию белка.

Эксперты считают, что употребление птицы может вызывать меньше повреждений клеток и ДНК по сравнению с красным мясом, которое связывают с повышенным риском развития диабета, заболеваний сердца и некоторых видов рака.

Если говорить об усвояемости, то мясо курицы и индейки превосходит говядину. Здесь стоит отметить, что курятина усваивается лучше мяса индейки. Существует показатель усвояемости белка, который называется PDCAAS. Показатель 1 считается идеальным, тогда белок обеспечивает все аминокислоты, необходимые для организма. У куриной грудки показатель 0,93, а у грудки индейки - 0,91, что делает курятину полезнее.

Впрочем, ученые отмечают, что мясо индейки все же немного полезнее, чем курятина, а все за счет большего количества белка и холина - вещества, которое жизненно необходимо для хорошей памяти и здоровья мозга. Эксперты рекомендуют жарить индейку на гриле, чтобы получить от мяса максимальную пользу для своего организма.

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