Мышечные судороги могут застать врасплох: 11 продуктов, которые помогут их избежать

Что есть против судорог: 11 продуктов с электролитами / © pexels.com

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Мышечные судороги могут возникать из-за нарушения баланса электролитов — в частности калия, магния, кальция и натрия. Поддерживать их обычный уровень помогают достаточное потребление воды и сбалансированный рацион.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

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К продуктам, богатым электролитами, относятся арбуз, бананы, авокадо, батат, молочные продукты, греческий йогурт, листовая зелень, морепродукты, папайя, орехи и чечевица. Отдельно специалисты обращают внимание на сок из маринованных огурцов, хотя его влияние на судороги еще требует дополнительного изучения.

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Арбуз примерно на 90% состоит из воды, поэтому помогает поддерживать гидратацию организма. Кроме того, он содержит электролиты, необходимые для нормального сокращения и расслабления мышц.

Бананы являются источником калия и магния. Эти минералы принимают участие в работе мышц, поэтому регулярное употребление продуктов с высоким содержанием электролитов может способствовать уменьшению риска появления спазмов. В то же время съеденный после тренировки банан не обязательно мгновенно лишит судороги.

Авокадо также обеспечивает организм калием и магнием, а также содержит клетчатку и полезные жиры. В одном плоде содержится около 58 мг магния.

Еще одним источником сразу нескольких электролитов является батат. В нем содержатся кальций, калий и магний. Углеводы в составе сладкого картофеля также способствуют пополнению запасов гликогена, что важно для работы и восстановления мышц после физических нагрузок.

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Молоко и другие продукты содержат кальций, калий и натрий. Сывороточный белок и казеин в молоке принимают участие в восстановлении и росте мышц, тогда как электролиты помогают поддерживать баланс жидкости.

Полезным дополнением к рациону может быть и греческий йогурт. Он содержит белок, кальций, магний и калий — питательные вещества, связанные с нормальной работой мышц и здоровьем костей.

Много магния можно получить из листовых зеленых овощей. В частности, речь идет о шпинате, капусте кале и мангольде. Магний необходим для процессов сокращения и расслабления мышц.

Среди морепродуктов следует обратить внимание на лосось и сардины. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты и витамин D, а сардины — кальций, калий, натрий, магний и витамин D.

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Папая является источником калия и магния, а также витаминов А, С, Е и группы В. В нем содержатся и вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Высокое содержание натрия имеет рассол из маринованных огурцов. Имеются исследования его потенциального влияния на работу мышц, однако ученым необходимы дополнительные данные, чтобы окончательно определить его эффективность по сравнению с судорогами.

Наконец, источниками магния и других важных микроэлементов являются орехи, фасоль и чечевица. Грецкие орехи также содержат жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты, а исследования употребления миндаля указывают на возможное уменьшение боли в мышцах и улучшение их функции.

Напомним, ранее мы сообщали, что для контроля веса значение может иметь даже время, когда человек ест. Научные данные и рекомендации диетологии помогают определить лучшие промежутки для завтрака, обеда и ужина.

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