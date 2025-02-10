На Буковине умерла 10-летняя девочка из-за кори – детали

Из-за осложнений от кори в Буковине умерла 10-летняя девочка, которая не была вакцинирована от этой болезни.

Департамент Здравоохранения Черновицкой ОГА сообщил об этом 10 февраля.

Это первый в области с начала года случай смерти ребенка из-за осложнений от кори.

Известно, что корь вызвала тяжелые осложнения, девочку перевели в реанимацию и лечили там, однако терапия не помогла и она умерла.

В комментарии " Общественное. Черновцы " заведующий отделом Центра контроля и профилактики болезней Юрий Падурару отметил, что у несовершеннолетней также тяжелое неврологическое заболевание.

С начала 2025 года в области было выявлено более 120 случаев кори. Заболели 107 детей и 13 взрослых. 92 больных были госпитализированы в учреждения здравоохранения. На стационарном лечении находятся 16 детей, на амбулаторном – 6 детей. Случаи кори зарегистрированы в 25 территориальных общинах.

В то же время, по показателям Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезни, 23,5% детей, которые должны были привиться против кори 2024 года, до сих пор не вакцинированы.

Как отметили в Центре контроля и профилактики болезней, такой показатель свидетельствует о высоком риске заболевания корью среди детей, которые не были вакцинированы.

"Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98% как на уровне областей, так и страны в целом", — отметили там.

Корь: что известно о симптомах и последствиях болезни

Начинается корь с типичных симптомов простуды: ринита, сухого, лающего кашля. Также присоединяются конъюнктивит со светобоязнью и небольшие белые или сине-белые пятна, окруженные эритемой на слизистой рта (так называемые пятна Бельского-Филатова-Коплика).

Корь является высококонтагиозным вирусным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, ослабляет иммунитет человека, делает организм уязвимым к другим инфекциям.

К вызывает такие осложнения, как пневмония, отит, менингит и энцефалит, роковое поражение мозга.

Специфического лечения от кори не существую. Единственный надежный метод предотвратить болезнь – это вакцинация.

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