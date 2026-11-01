На каком боку лучше спать / © pexels.com

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Среди множества мифов о здоровье едва ли не самым сильным является предостережение, что сон на левом боку опасен для людей с больным сердцем. На практике же медики советуют обращать внимание совсем на другие вещи. Так на каком боку лучше спать ночью?

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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На каком боку полезнее спать: на правом или левом

Существует немало стереотипов о том, что во время сна на левом боку мы якобы передавливаем сердечную мышцу. Этот совет часто дают людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Но анатомия человека работает гораздо надежнее, потому что сердце защищено крепким каркасом грудины и эластичными тканями.

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Как отмечает кардиолог и директор по гемодинамике в Jersey Shore University Medical Center, доктор Ренато Аполито, глубокий сон и особенно REM-фаза критически важны для восстановления сосудов. В то же время, нет никаких научных доказательств того, что сон на левом боку вредит сердцу.

Также нет единой идеальной позы для сна, чтобы защитить сердце. Если же какая-то поза сна должна настораживать, то это сон на животе. Он создает лишнее напряжение для позвоночника в зоне шеи и спины, поэтому специалисты советуют его избегать.

Для работы сердца главным критерием сна является то, как свободно человек дышит ночью. Скрытой угрозой часто становится обструктивное апноэ.

Симптомы, на которые нужно обращать внимание

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громкий, неритмический храп;

перерывы в дыхании, которые замечают родные;

внезапные и беспричинные ночные пробуждения;

чувство разбитости и усталости даже после долгого сна;

тупая головная боль утром.

Апноэ может вызывать дневную вялость. Кроме того, кислородное голодание и стресс от микропробуждений поднимают давление и повышают риск фибрилляции предсердий и атеросклероза.

Как разные позы сна влияют на кровообращение

У здоровых людей физиологические изменения во время горизонтального положения не вызывают сбоев. Но у тех, кто имеет сердечную недостаточность или болезни легких, адаптация к изменениям кровообращения во время сна и нагрузки на диафрагму может быть сильнее.

На левом боку сердцебиение может ощущаться сильнее просто потому, что верхушка сердца ближе прилегает к грудной стенке. Но если пульсация сопровождается болью, слабостью или одышкой, списывать все на позу нельзя: нужна диагностика, а при острых симптомах — экстренная помощь.

Некоторым удобнее спать на правом боку, если левый вызывает слишком ощутимое сердцебиение, но это не делает правую сторону более универсальной. Выбор всегда зависит от диагноза и комфорта пациента.

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Тревожным состоянием является наличие ортопноэ. Это состояние, когда человеку нужно несколько подушек, чтобы дышалось легче, а также когда человек просыпается от тяжелого дыхания и ему становится лучше только в сидячем положении.

Сон на спине может быть дискомфортным, ведь гравитация может сдвигать язык и ткани глотки назад, сужая дыхательные пути. Это вызывает временные остановки дыхания, которые мозг преодолевает через микропробуждения, которые сильно фрагментируют сон. Хотя апноэ бывает не у всех любителей спать на спине, при условии позиционно-зависимой формы дыхательные расстройства наступают гораздо чаще.

Врач может посоветовать избегать этой позы или назначить специальную аппаратную терапию.

Как защитить сердце во время сна

Во-первых, нужно соблюдать стабильный режим сна и пробуждений. Также контролируйте свой вес, поскольку похудение уменьшает проявления апноэ и снижает давление.

Во-вторых, откажитесь от алкоголя по вечерам, ведь он расслабляет мышцы дыхательных путей. Добавьте регулярный спорт в свой график дня.

В-третьих, не игнорируйте гипертонию и обращайтесь к врачу в случае хронического храпа или остановок дыхания.

Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, следуйте рекомендациям своего кардиолога. При появлении новых симптомов обращайтесь к врачу, а не ставьте диагнозы самостоятельно.

Сон: последние новости

Напомним, эксперты по сну рекомендуют уделять дневному отдыху примерно 20–30 минут, поскольку такое короткое время позволяет восстановить силы, вернуть концентрацию и избежать инерции сна — неприятного чувства вялости, которое появляется во время пробуждения из глубоких стадий.

Лучшим периодом для дремоты является ранняя вторая половина дня, а поздний сон или слишком долгое засыпание могут негативно повлиять на ночной отдых.

Дневной сон служит лишь небольшой перезагрузкой и не может компенсировать регулярное недосыпание. Если есть постоянная потребность спать днем, несмотря на достаточный ночной сон, стоит пересмотреть свои вечерние привычки или обратиться к врачу для выяснения возможных нарушений.

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