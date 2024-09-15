На Львовщине 10-летний мальчик уколол палец и попал в больницу в тяжелом состоянии: что произошло

Во Львовской области 10-летний мальчик повредил острым предметом палец левой руки, а через две недели у него возникли симптомы столбняка: боли и судороги в мышцах ног, нарушение речи и глотания, спазм жевательных мышц.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии одной из больниц области.

Как пояснили в ЦОС, такая ситуация возникла из-за отказа родителей вакцинировать ребенка против столбняка по календарю профилактических прививок.

Теперь мальчику предоставляется весь необходимый объем лечения.

Медики отмечают жизненную необходимость вовремя вакцинировать детей против таких опасных инфекционных болезней, как столбняк.

“Риски смерти от столбняка без вакцинации, даже с получением медицинской помощи, могут достигать 80%. Большинство выздоровевших остаются инвалидизированными, даже после получения лечения с использованием самых современных методов”, — говорится в сообщении.

За семь месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано восемь случаев столбняка, из которых половина среди детей. Один случай – летальный.

Как возникает столбняк

Возникнуть столбняк может после травм с повреждением кожных покровов и слизистых, загрязненных спорами возбудителя.

“Если вы поранились острым или ржавым предметом, обломком древесины и т.п. и в рану попала грязь – обязательно обратитесь за медицинской помощью. Обращаться к врачу необходимо также при обморожениях, ожогах и укусах животными”, — говорится в сообщении.

Как вакцинироваться

Наиболее эффективным методом предотвращения столбняка является активная иммунизация препаратами, содержащими столбнячный анатоксин.

Чтобы получить прививку бесплатно, нужно записаться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписана декларация, или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения.

Вакцинированные болеют столбняком почти в 10 раз реже невакцинированных. 88,3% случаев столбняка в Украине за последние десять лет — среди либо невакцинированных, либо привитых с нарушением календаря прививок, либо у людей, у которых отсутствуют документальные данные о прививках.

Напомним, после террористического ракетного удара российской армии по Львову была госпитализирована 22-летняя пациентка, в сердце которой попал осколок ракеты.

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