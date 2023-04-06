На планете каждый шестой человек мучится от бесплодия — ВОЗ

В частности, бесплодием страдает 17,8% населения стран с высоким уровнем дохода и 16,5% — с низким и средним.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, пишет Укринформ.

Несмотря на масштабность проблемы, решения по профилактике, диагностике и лечению бесплодия, включая вспомогательные репродуктивные технологии, остаются недоступными для многих из-за высокой стоимости, социальной стигматизации и ограниченной доступности.

«Сама доля пострадавших указывает на необходимость расширить доступ к помощи бесплодия и обеспечить, чтобы этот вопрос больше не оставался без внимания в исследованиях и политике в области здравоохранения», — отметил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Высокие затраты часто препятствуют людям получить доступ к лечению или, наоборот, могут привести к бедности в результате обращения за врачами.

Авторы отчета проанализировали распространенность бесплодия путем изучения исследований с 1990 по 2021 год.

Поиск выявил 12241 запись потенциально релевантных исследований во всем мире. Проверка этих записей привела к отбору 133 исследований, включенных в анализ для отчета. Из них были использованы подходящие точки данных для создания объединенных оценок распространенности бесплодия.

Напомним, что 44 года назад в Великобритании родился первый ребенок из пробирки.

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