Начинается с боли в ногах и быстро прогрессирует: какие симптомы редкой болезни нельзя игнорировать

Синдром Гийена-Барре: первые симптомы / © pexels.com

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Обычная боль в ногах в большинстве случаев имеет вполне распространенные причины — от чрезмерной физической нагрузки до травм, проблем с суставами или кровообращением. Однако насторожить должна ситуация, когда вместе с болью появляются онемение, покалывание и быстро нарастающая слабость. В редких случаях так может проявляться синдром Гийена-Барре.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма начинает атаковать собственные периферические нервы. В результате нарушается связь между нервной системой и мышцами, и человек может постепенно терять силу и чувствительность в конечностях.

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Чаще всего поражение затрагивает миелиновую оболочку, защищающую нервные волокна. При некоторых разновидностях синдрома повреждается непосредственно само нервное волокно — аксон. Из-за этого импульсы передаются хуже, что и может приводить к онемению, боли, слабости, а при тяжелом течении — к параличу.

На что следует обратить внимание

Первые изменения человек нередко ощущает именно в нижних конечностях. Это может быть необычное покалывание в стопах, онемение пальцев ног или области лодыжек. Боль также бывает разной — жгучей, стреляющей, тупой или похожей на спазмы. В некоторых случаях она сильнее беспокоит ночью.

Впрочем, только по боли в ногах определить синдром Гийена-Барре невозможно. Более характерным признаком является слабость, которая не проходит, а становится всё более заметной.

Сначала это может проявляться довольно незаметно: становится труднее подниматься по лестнице, вставать со стула или уверенно ходить. Человек может замечать, что ноги хуже его слушаются, а походка изменилась.

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При типичном течении слабость охватывает обе ноги и распространяется выше — к туловищу, а затем может затронуть руки. Именно поэтому её называют восходящей. Скорость развития болезни варьируется: состояние может ухудшиться как за несколько часов или дней, так и в течение нескольких недель. Значительно реже заболевание сначала проявляется в руках или в области лица.

Почему обычная мышечная боль имеет иной характер

После длительной прогулки или интенсивной тренировки ноги также могут болеть и казаться слабыми. Обычно причина такого состояния понятна, а после отдыха самочувствие постепенно улучшается.

Другая ситуация — когда слабость без видимой причины нарастает, одновременно появляется в обеих ногах и сопровождается нарушениями чувствительности. Особенно тревожно, если состояние меняется настолько быстро, что человеку, который недавно нормально ходил, уже требуется помощь, чтобы встать или подняться по лестнице.

Подобные проявления возможны и при других заболеваниях, поэтому диагноз не ставят только на основании симптомов. Однако из-за способности синдрома Гийена-Барре быстро прогрессировать ждать несколько дней в надежде на самопроизвольное улучшение при нарастающей слабости не стоит.

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Что может предшествовать заболеванию

Причина, по которой у конкретного человека развивается синдром Гийена-Барре, точно неизвестна. В то же время у многих пациентов незадолго до появления неврологических симптомов наблюдалась инфекция.

Речь идет, в частности, о респираторных заболеваниях или желудочно-кишечных инфекциях, сопровождавшихся рвотой и диареей. Вероятный механизм заключается в том, что после борьбы с возбудителем иммунная система ошибочно направляет реакцию против компонентов собственных нервов.

С синдромом Гийена-Барре связывают бактерию Campylobacter jejuni, а также грипп, цитомегаловирус, вирусы Эпштейна-Барр и Зика и коронавирус. Реже болезнь возникает после хирургического вмешательства или другой значительной физической нагрузки на организм.

В то же время перенесенная простуда, кишечная инфекция или боль в ногах после болезни ещё не означают, что у человека развился синдром Гийена-Барре. Инфекции встречаются чрезвычайно часто, а сам синдром является редким.

Симптомы могут не ограничиваться ногами

У разных людей болезнь протекает по-разному. У одних она проявляется относительно легкой слабостью и покалыванием, у других за короткое время может привести к значительному ограничению движений.

По мере развития синдрома могут появиться нарушения чувствительности в пальцах рук и запястьях. Человеку может стать сложнее ходить, он может падать или испытывать трудности с привычными движениями. Также возможны боль, судороги и слабость мышц лица.

Если заболевание затрагивает мышцы рта и горла, могут возникнуть проблемы с жеванием, речью и глотанием. Среди других возможных проявлений — двоение в глазах, нарушение движения глаз, а также изменения в работе мочевого пузыря и кишечника.

Этот синдром может влиять и на вегетативную нервную систему, которая регулирует процессы, происходящие без сознательного контроля человека. В этом случае возможны резкие изменения артериального давления, учащение или замедление сердцебиения, нарушение его ритма, головокружение, обморок или проблемы с мочеиспусканием.

Когда состояние становится особенно опасным

Наиболее серьезные последствия возникают, если слабость затрагивает мышцы, участвующие в дыхании. Человеку может стать трудно дышать самостоятельно, а в отдельных случаях возникает необходимость во временной искусственной вентиляции легких.

Именно из-за риска быстрого ухудшения состояния пациенты с синдромом Гийена-Барре нуждаются в стационарном лечении и наблюдении за работой сердца, сосудов и дыхательной системы.

Неотложная помощь требуется в случае, когда покалывание и слабость стремительно распространяются от ног вверх, появляется одышка, становится трудно глотать или говорить, либо человек уже не может без посторонней помощи стоять и ходить.

Как врачи ставят диагноз

На начальном этапе синдром Гийена-Барре можно спутать с другими состояниями, поскольку боль, онемение и мышечная слабость не являются специфическими только для него. Поэтому при диагностике врачи оценивают не только сами жалобы, но и то, в какой последовательности они возникли и насколько быстро прогрессируют.

В ходе неврологического обследования проверяют мышечную силу, координацию, чувствительность и рефлексы. Для этого синдрома характерно снижение или исчезновение глубоких сухожильных рефлексов, в частности коленного.

Кроме того, может быть проведено исследование спинномозговой жидкости, полученной с помощью люмбальной пункции. Одним из признаков, помогающих подтвердить диагноз, является повышенный уровень белка.

Для оценки состояния нервов и мышц применяют электромиографию и исследование нервной проводимости. При необходимости проводят МРТ, в частности для того, чтобы исключить другие возможные причины симптомов.

Как лечат синдром Гийена-Барре

Специфического препарата, который мог бы непосредственно обратить вспять течение заболевания, не существует. В то же время существуют методы иммунотерапии, которые помогают ослабить атаку иммунной системы на нервы и ускорить восстановление.

Один из них — плазмаферез. Во время процедуры отделяют жидкую часть крови, а клетки возвращают пациенту. Таким образом пытаются снизить количество антител, причастных к повреждению нервов.

Второй вариант — внутривенное введение иммуноглобулина, полученного от здоровых доноров. В высоких дозах он может препятствовать действию антител, атакующих нервную систему. Оба метода обладают схожей эффективностью, а их сочетание не обязательно улучшает результат лечения.

Помощь также зависит от состояния конкретного пациента. Могут применяться обезболивающие средства, заместительная жидкостная терапия и, при необходимости, антикоагулянтная терапия. Если человек не может нормально дышать, применяют искусственную вентиляцию легких, а при нарушениях глотания обеспечивают поступление необходимого количества жидкости и питательных веществ.

Возвращение к привычной жизни может занять несколько месяцев

Обычно симптомы наиболее активно усиливаются в первые недели. После достижения пика может наступить период, когда состояние существенно не меняется, а уже затем начинается постепенное выздоровление.

Во многих случаях этот процесс длится от шести месяцев до года, но иногда на восстановление уходит несколько лет. Большинство пациентов в конечном итоге вновь обретают способность самостоятельно ходить. До этого им могут временно понадобиться ходунки, трость, инвалидное кресло или другие средства поддержки.

Реабилитация включает физиотерапию для восстановления силы и подвижности. Если пострадали мышцы лица, рта или горла, может потребоваться помощь в восстановлении речи и глотания. Эрготерапия помогает вновь осваивать повседневные действия.

Даже после основного выздоровления иногда сохраняются слабость, боль, онемение и утомляемость. Поэтому к привычным физическим нагрузкам рекомендуется возвращаться постепенно.

Быстрое усиление слабости в обеих ногах, особенно если она распространяется выше и уже мешает ходить, требует немедленного обращения за медицинской помощью. Если к этому добавляются проблемы с дыханием или глотанием, потеря сознания, быстрое усиление паралича или серьезные нарушения сердечного ритма или артериального давления, необходима неотложная помощь.

Напомним, что обычный душ стал началом истории, которая за считанные недели привела 23-летнего мужчину в операционную. Необычное изменение, которое он случайно заметил, оказалось признаком рака.

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