Начните прямо сейчас, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера в будущем

О том, что делать, чтобы не заболеть Альцгеймером, стало известно после проведения исследования. Его результаты описали в JAMA Neurology. Приятные новости – от вас не требуется изнурительных тренировок.

Болезнь Альцгеймера развивается тогда, когда скопление белков мешает клеткам действовать. Как результат, снижаются когнитивные функции, что превышает показатели, связывающие со старением. Главными симптомами можно выделить: спутанность сознания, бред, дезориентация. Тем не менее, ученые утверждают, что есть надежный способ оградить себя от Альцгеймера. И начать его использовать можно в любом возрасте.

Положительное влияние физических упражнений на мозг изучено уже давно, но вам не нужно истощать себя тренировками, чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Выявляются умеренные физические нагрузки в форме обычной ходьбы, очень эффективны в предотвращении ухудшения когнитивной функции. Даже если вы ходите не более 9000 шагов ежедневно.

Профилактика Альцгеймера: упражнение / Фото: Pexels

По словам директора Центра исследований и лечения болезни Альцгеймера, соавторки исследования Рейзы Сперлинг, даже прохождение около 8900 шагов показало хорошие результаты. Исследователи оценили, каким образом физическая активность влияет на нейродегенерацию. Они следили за 182 участниками старше 73 лет, каждый из которых носил устройство, измеряющее количество шагов. Данные собирались в 2010 году в рамках Гарвардского исследования старения мозга в Массачусетской больнице общего профиля (Бостон).

Все участники имели повышенный уровень b-амилоидного белка в головном мозге, то есть были склонны к более высокому развитию болезни Альцгеймера. Как объяснили в Национальном институте старения, в мозгу человека с Альцгеймером аномальные уровни этого природного белка накапливаются вместе, образуя бляшки, которые собираются между нейронами и нарушают функцию клеток. Исследования проводили, чтобы лучше понять, как и на какой стадии заболевания разные формы бета-амилоида влияют на болезнь.

Результаты показали, что даже умеренная активность помогла снизить риск развития Альцгеймера. Авторы, в том числе Джасмир Чхатвал из отделения неврологии Массачусетской больницы общего профиля, отметили ключевое заключение исследования — более высокая физическая активность не только положительно влияла на замедление снижения когнитивных функций, но и на замедление скорости потери мозговой ткани со временем у нормальных людей с высоким. уровнем амилоидных бляшек в головном мозге.

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