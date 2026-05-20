Надо есть каждый день: один фрукт может защитить вашу кожу от солнца на генетическом уровне

Виноград / © Pixabay

Американские ученые заявили, что обычный виноград может положительно влиять на защиту кожи от ультрафиолетового излучения. Исследование показало: после регулярного употребления винограда в организме людей менялась активность генов, связанных с восстановлением кожи и ее барьерными функциями.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Специалисты Западного университета Новой Англии напоминают, что обычно профилактика повреждения кожи от солнца ассоциируется с внешней защитой — кремами с SPF и ограничением пребывания под прямыми лучами. Однако новые данные свидетельствуют, что определенную роль в реакции кожи на ультрафиолет может играть и рацион.

На протяжении многих лет виноград привлекал внимание исследователей из-за ресвератрола — природного соединения, которое часто связывают с процессами здорового старения. Однако впоследствии ученые начали изучать не отдельные компоненты, а виноград как целостный продукт, ведь он содержит большое количество фитохимических веществ, способных действовать комплексно.

Еще предыдущие эксперименты на животных показывали, что питание с добавлением винограда уменьшало последствия ультрафиолетового облучения для кожи. Более поздние испытания на людях также продемонстрировали: у части участников повышалась устойчивость к солнечному излучению.

Для нового исследования ученые привлекли 29 добровольцев. Сначала участники две недели придерживались специального ограниченного рациона, а затем еще в течение двух недель ежедневно употребляли порошок из сублимированного винограда. Его количество соответствовало примерно трем порциям свежего винограда в день.

После этого исследователи проверяли, как кожа реагирует на ультрафиолет. Для этого определяли минимальную дозу излучения, после которой на коже возникает покраснение. Кроме того, ученые брали образцы тканей до и после эксперимента, чтобы оценить изменения на клеточном уровне.

Во время анализа внимание обратили на показатель малонового диальдегида — вещества, которое свидетельствует об оксидативном стрессе и повреждении клеточных мембран после воздействия ультрафиолета. После периода употребления винограда уровень этого маркера у участников снижался.

Исследователи отметили, что даже у людей, у которых не повысился порог покраснения кожи, все равно наблюдалось уменьшение скрытых повреждений тканей. Это может свидетельствовать о том, что тест на покраснение не всегда показывает все изменения, которые происходят в тканях кожи после воздействия солнца.

Также анализ активности генов показал значительные индивидуальные различия между участниками. Ученые объясняют это влиянием генетики, возраста, особенностей питания и кишечного микробиома. В то же время у трех из четырех женщин, чьи данные удалось полностью проанализировать, активнее работали гены, участвующие в формировании защитного слоя кожи.

По словам авторов исследования, это может помогать организму эффективнее удерживать влагу и лучше защищаться от внешних раздражителей, в частности ультрафиолета, микробов и загрязнителей.

У части участников также зафиксировали изменения, связанные с липидным обменом. Анализы показали увеличение уровня ненасыщенных жирных кислот и изменение состава фосфолипидов, что связывают с лучшим состоянием кожного барьера и меньшим уровнем воспаления.

Отдельно ученые обнаружили усиление активности генов, ответственных за антиоксидантную и антимикробную защиту. В частности, увеличивалась активность белков, которые помогают нейтрализовать оксидативные процессы и поддерживают естественную защиту кожи от бактерий.

Ученые предполагают, что важную роль в этих изменениях может играть кишечный микробиом. По одной из версий, соединения винограда взаимодействуют с бактериями кишечника, после чего образованные вещества через кровь влияют на различные органы, в том числе и кожу.

Авторы исследования признают, что работа имеет ограничения. Полноценные генетические данные удалось получить только от четырех женщин с похожими характеристиками кожи, поэтому результаты требуют дальнейшей проверки на более широкой группе людей.

Исследователи также предостерегают: виноград не может заменить солнцезащитный крем или другие методы защиты от ультрафиолета. В то же время результаты показывают, что обычные продукты, в частности виноград, могут быть связаны с измеряемыми изменениями в работе генов в тканях кожи человека.

