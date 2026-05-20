- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 276
- Время на прочтение
- 3 мин
Надо есть каждый день: один фрукт может защитить вашу кожу от солнца на генетическом уровне
Виноград может влиять на гены, которые отвечают за защиту кожи от ультрафиолета.
Американские ученые заявили, что обычный виноград может положительно влиять на защиту кожи от ультрафиолетового излучения. Исследование показало: после регулярного употребления винограда в организме людей менялась активность генов, связанных с восстановлением кожи и ее барьерными функциями.
Об этом сообщило издание Earth.com.
Специалисты Западного университета Новой Англии напоминают, что обычно профилактика повреждения кожи от солнца ассоциируется с внешней защитой — кремами с SPF и ограничением пребывания под прямыми лучами. Однако новые данные свидетельствуют, что определенную роль в реакции кожи на ультрафиолет может играть и рацион.
На протяжении многих лет виноград привлекал внимание исследователей из-за ресвератрола — природного соединения, которое часто связывают с процессами здорового старения. Однако впоследствии ученые начали изучать не отдельные компоненты, а виноград как целостный продукт, ведь он содержит большое количество фитохимических веществ, способных действовать комплексно.
Еще предыдущие эксперименты на животных показывали, что питание с добавлением винограда уменьшало последствия ультрафиолетового облучения для кожи. Более поздние испытания на людях также продемонстрировали: у части участников повышалась устойчивость к солнечному излучению.
Для нового исследования ученые привлекли 29 добровольцев. Сначала участники две недели придерживались специального ограниченного рациона, а затем еще в течение двух недель ежедневно употребляли порошок из сублимированного винограда. Его количество соответствовало примерно трем порциям свежего винограда в день.
После этого исследователи проверяли, как кожа реагирует на ультрафиолет. Для этого определяли минимальную дозу излучения, после которой на коже возникает покраснение. Кроме того, ученые брали образцы тканей до и после эксперимента, чтобы оценить изменения на клеточном уровне.
Во время анализа внимание обратили на показатель малонового диальдегида — вещества, которое свидетельствует об оксидативном стрессе и повреждении клеточных мембран после воздействия ультрафиолета. После периода употребления винограда уровень этого маркера у участников снижался.
Исследователи отметили, что даже у людей, у которых не повысился порог покраснения кожи, все равно наблюдалось уменьшение скрытых повреждений тканей. Это может свидетельствовать о том, что тест на покраснение не всегда показывает все изменения, которые происходят в тканях кожи после воздействия солнца.
Также анализ активности генов показал значительные индивидуальные различия между участниками. Ученые объясняют это влиянием генетики, возраста, особенностей питания и кишечного микробиома. В то же время у трех из четырех женщин, чьи данные удалось полностью проанализировать, активнее работали гены, участвующие в формировании защитного слоя кожи.
По словам авторов исследования, это может помогать организму эффективнее удерживать влагу и лучше защищаться от внешних раздражителей, в частности ультрафиолета, микробов и загрязнителей.
У части участников также зафиксировали изменения, связанные с липидным обменом. Анализы показали увеличение уровня ненасыщенных жирных кислот и изменение состава фосфолипидов, что связывают с лучшим состоянием кожного барьера и меньшим уровнем воспаления.
Отдельно ученые обнаружили усиление активности генов, ответственных за антиоксидантную и антимикробную защиту. В частности, увеличивалась активность белков, которые помогают нейтрализовать оксидативные процессы и поддерживают естественную защиту кожи от бактерий.
Ученые предполагают, что важную роль в этих изменениях может играть кишечный микробиом. По одной из версий, соединения винограда взаимодействуют с бактериями кишечника, после чего образованные вещества через кровь влияют на различные органы, в том числе и кожу.
Авторы исследования признают, что работа имеет ограничения. Полноценные генетические данные удалось получить только от четырех женщин с похожими характеристиками кожи, поэтому результаты требуют дальнейшей проверки на более широкой группе людей.
Исследователи также предостерегают: виноград не может заменить солнцезащитный крем или другие методы защиты от ультрафиолета. В то же время результаты показывают, что обычные продукты, в частности виноград, могут быть связаны с измеряемыми изменениями в работе генов в тканях кожи человека.
Напомним, омега-3 годами считали полезными для мозга, однако новое исследование китайских ученых показало неожиданный результат.