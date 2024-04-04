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Надо пить натощак: врачи назвали сок, который повышает потенцию у мужчин и чистит печень

Надо пить натощак: врачи назвали сок, который повышает потенцию у мужчин и чистит печень

Какой сок самый полезный / Фото: Freepik

Натуральные соки – это источник витаминов и аминокислот, минералов и солей, которые очень полезны для должной работы нашего организма.

Если каждый день пить соки, то можно решить кучу проблем со здоровьем. И речь идет не только о фруктовых напитках. Рассказываем, какие соки самые полезные, что лечат и как правильно употреблять, чтобы извлечь максимальную пользу.

Какие соки самые полезные для здоровья человека: что лечат

  • Сок красной свеклы. Напиток богат железом и витаминами группы В, поэтому крайне полезен при анемии и низком гемоглобине.
  • Капустный сок содержит достаточное количество витамина К, поэтому способен укрепить зубы и кости, улучшить упругость кожи и волос.
  • Морковный сок повышает иммунитет, улучшает зрение, способен уменьшить воспалительные процессы в организме.
  • Томатный сок помогает при лечении сердца и сосудов, способен укреплять и отбеливать зубную эмаль.

Сок, который повышает потенцию, очищает печень и выводит токсины.

Есть еще один вид сока, но его нельзя назвать фруктовым или овощным – это березовый сок. Он богат минералами, витаминами и природными сахарами, благотворно влияющими на здоровье, особенно на мужское.

  • Повышает потенцию. Если регулярно употреблять березовый сок, то нормализуется выработка тестостерона, повысится либидо и улучшится активность сперматозоидов.
  • Выводит токсины из организма. Березовый сок оказывает мочегонное действие, помогает вывести токсины и избыток соли из организма, способен очищать кишечник от шлаков.
  • Положительно влияет на пищеварительную систему. Напиток стимулирует процессы пищеварения, что очень полезно для людей, имеющих расстройства желудка.
  • Очищает печень. Березовый сок помогает справиться с желтухой, очищает печень от токсинов и поддерживает ее должную работу.
  • Укрепляет иммунитет. Благодаря содержанию витамина С березовый сок помогает укрепить иммунитет и повысить защитные функции организма.
  • Снижает повышенный холестерин и помогает людям при метаболических нарушениях.

Как правильно пить березовый сок

Особенно полезно пить напиток в период соблюдения поста. Поскольку он насыщает организм всеми необходимыми полезными веществами и будет поддерживать здоровье в норме.

Врачи рекомендуют употреблять его утром натощак по одной столовой ложке за полчаса до завтрака. Напиток в виде сиропа можно пить с водой или добавлять в чай. Рекомендуется принимать березовый сок курсами по 1-2 месяца с перерывами.

Медики предупреждают, что перед употреблением березового сока следует проконсультироваться с врачами. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердца, почек и печени, а также беременных женщин.

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