Наибольшие преимущества и риски заболеваний каждой группы крови

Реклама

Большинство людей не задумываются над своей группой крови, если они не сдают кровь, не заполняют документы в больнице или не сталкиваются с медицинской чрезвычайной ситуацией.

Каждая группа имеет свои преимущества и недостатки — или на самом деле уязвимые места — которые формируются в зависимости от того, как кровь взаимодействует с иммунной системой, белками свертывания и способами развития заболеваний, пишет Unilad.

Исследователи связывают группы крови со всем: от риска сердечных заболеваний к предрасположенности к вирусам и некоторым видам рака. Некоторые группы крови, похоже, обеспечивают естественную защиту от определенных патогенов, а другие могут повышать вероятность воспаления или тромбообразования.

Реклама

1 группа крови

1 группа крови наиболее распространена, причем 1 группа с отрицательным резусом служит универсальным донором для экстренных случаев.

Она связана с низким риском сердечных приступов, тромбов и инсультов, а также, возможно, с более мягкими симптомами COVID-19.

Недостатки содержат повышенную склонность к норовирусу, пептическим язвам, чрезмерному кровотечению и определенным осложнениям с фертильностью и беременностью.

2 группа крови

Кровь 2 группы может обеспечивать защиту от норовируса, вызывающего рвоту и диарею. Комары, кажется, меньше привлекаются людьми с этой группой крови. Однако она также связана с более высоким уровнем плохого холестерина, что увеличивает риск сердечных приступов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Реклама

Исследования связывают ее с ранним ишемическим инсультом, более тяжелым течением Covid-19 и более высоким риском рака желудка и поджелудочной железы.

В то же время повышенный уровень кортизола также свидетельствует о том, что люди с 2 группой крови могут быть более подвержены стрессу.

3 группа крови

Люди с 3 группой крови реже страдают мочекаменной болезнью и, как правило, меньше привлекают клещей. Кроме того, исследования показывают, что эта группа крови может обеспечивать определенную защиту от оспы и малярии.

Она также связана с меньшим риском развития рака желудка и мочевого пузыря и пониженной восприимчивостью к Helicobacter pylori – бактерии, являющейся причиной большинства язвенных заболеваний желудка.

Реклама

С другой стороны, 3 группа крови связана с более высоким риском сердечных заболеваний, рака поджелудочной железы, диабета 2 типа, гипертонии и инфекций, таких как туберкулез и холера.

4 группа крови

Перейдем к людям с 4 группой крови. Они являются универсальными реципиентами, то есть могут безопасно получать кровь любой группы, а их плазма часто называется «жидким золотом» в травматологии, поскольку ее можно переливать любому.

Однако 4 группа крови связана с повышенным воспалением, более высоким риском тромбообразования, сердечными заболеваниями, раком поджелудочной железы и значительно более высокой вероятностью проблем с памятью и мышлением, связанных с деменцией.

Напомним, эксперты рассказали, как распознать ранние признаки деменции зимой.