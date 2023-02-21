Наконец-то появился окончательный ответ: склеивает ли жевательная резинка желудок

Жевательная резинка состоит из несъедобного эластичного основания и может иметь различные вкусовые и ароматические добавки. С детства многие слышали, если проглотить жвачку, она может склеить стенки желудка. Так ли это на самом деле читайте в материале ТСН.ua.

Эксперт по питанию Наталья Мазурик в своем Telegram-канале рассказала о том, действительно ли жевательная резинка может склеить желудок, если ее проглотить.

Жвачка склеит желудок — самый главный миф, в который многие верят

В детстве родители не раз пугали нас тем, что если жевать жевательную резинку, а потом ее проглотить, она может склеить желудок. Однако эта информация не соответствует действительности. Хотя изделие действительно не желательно глотать.

Эксперт сообщила, что нет научных данных, подтверждающих этот факт. То есть, если жвачку проглотить, она пройдет тот же путь, что и другая еда. Она, конечно, не расщепляется так же быстро, но и не прилипает к внутренним органам.

Почему лучше не глотать жвачку

Специалист отмечает — проглатывать жевательную резинку все же не стоит. Если это делать часто, она может стать причиной укупорки.

А еще лучше не жевать ее каждый день, ведь большинство содержат аспарам, большое количество сахара и другие вредные для организма компоненты. Также жвачку рекомендуется употреблять после еды. Если жевать в течение 20 минут, это поможет увеличить слюноотделение. А это, в свою очередь, ускоряет время, необходимое слюне для нейтрализации кислоты.

Что делать, если проглотили жвачку

Если ребенок проглотил жевательную резинку, родителям необходимо просто сохранять спокойствие и гнать от себя негативные мысли о том, что он может склеить желудок.

Через некоторое время организм сам переварит жвачку и она будет выведена естественным способом. Риск существует только в том случае, если ребенок сразу проглотил более 5 жевательных резинок. Они могут застрять в пищеводе, вызывая удушье или непроходимость кишечника. Тогда необходимо хирургическое вмешательство.

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