Наперекор смерти: пациент с агрессивной формой рака выздоровел после экспериментального лечения

Бен Тротман был единственным, кто согласился попробовать новаторский метод лечения, после того как врачи спрогнозировали, что ему осталось жить не больше девяти месяцев.

41-летний британец Бен Тротман, у которого обнаружили смертельную опухоль мозга, поправился благодаря новаторскому методу лечения. После курса терапии врачи не обнаружили даже следов злокачественного новообразования в его голове.

Об истории счастливого выздоровления пишет The Times.

Издание рассказало историю мужчины, у которого в октябре 2022 года врачи диагностировали глиобластому (агрессивную форму рака головного мозга, отличающуюся очень быстрым ростом опухолей). После постановки диагноза по прогнозам врачей Бену оставалось жить не больше девяти месяцев.

Стандартная методика лечения глиобластомы, применяемая последние 20 лет, предусматривает лучевую или химиотерапию, после чего проводят хирургическое вмешательство и пытаются удалить как можно большую часть опухоли. Однако даже после успешной операции результат обычно неутешителен, рассказал доктор Пол Малхолланд, ведущий специалист по раку головного мозга в больнице Университетского колледжа Лондона. По данным статистики только 5% пациентов, у которых была диагностирована глиобластома, прожили пять лет после стандартного лечения.

В редких случаях у пациентов наступает ремиссия, но болезнь всегда возвращается со стремительным ростом опухоли. По словам врача, известны случаи, когда опухоль увеличилась вдвое менее чем через два месяца после лечения.

Пол Малхолланд предложил своим пациентам с глиобластомой пройти курс иммунотерапии, прежде чем начинать стандартное лечение. Этот метод основывается на применении медикаментозных препаратов, активизирующих собственные защитные функции организма, что, по мнению врача, могло помочь и в борьбе с раковыми клетками.

Единственным пациентом врача, давшего согласие на экспериментальное лечение, был Бен Тротман.

Обследование мозга Бена после двухмесячного курса иммунотерапии показало, что опухоль полностью исчезла. По словам врача, иммунная система мужчины самостоятельно уничтожила злокачественное новообразование.

Чтобы предотвратить возвращение болезни, Бену Тротману назначили дополнительную химиотерапию в январе прошлого года и регулярно проводят обследование. Сейчас он чувствует себя хорошо и живет полноценной жизнью.

По мнению Пола Малхолланда, результаты эксперимента – это еще один важный шаг в поиске лекарств против агрессивных форм рака, крайне трудно поддающихся лечению.

Напомним, британские ученые создали экспериментальную вакцину против рака и уже начали ее опробовать на людях. Это может стать революцией в лечении рака.

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