Напитки с сахарозаменителями увеличивают вес? : тренер честно рассказал, как на самом деле это работает
В наборе веса часто обвиняют напитки с сахарозаменителями. Действительно ли они вредят фигуре и что говорят ученые?
Многие считают, что напитки с сахарозаменителями увеличивают вес так же, как и просто напитки с сахаром. Действительно ли это так? Кому следует бояться напитков с сахарозаменителями?
Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказал, можно ли поправиться от напитков с заменителями сахара.
Можно ли набрать вес от напитков с сахарозаменителями: мнение нутрициолога
«Кола Zero может привести к лишнему весу. Так говорят. Пьете напитки с пометкой Zero Sugar и думаете, что обманули систему? Нет никакой системы, которую нужно обманывать. Есть здравый смысл», — начинает рассказ фитнес-тренер.
Ученые объясняют, что цефалическая фаза выделения инсулина, которая начинается в ответ на сладкий вкус во рту, — это настолько незначительное количество инсулина, что ею можно пренебречь.
Эксперименты свидетельствуют, что сладкие напитки с сахарозаменителями не только не мешают худеть, но и наоборот помогают.
«Но как они могут помогать нам худеть? Сладкий вкус мы любим безусловно. Обычно что-то сладкое — пирожные, шоколадки, шоколадные конфеты — это калорийные „бомбы“», — говорит Василий Мандзяк.
Он добавляет, что существует понятие сенсорно-специфического насыщения, когда мы насыщаемся определенным вкусом. Так, мы можем почувствовать сытость от сладкого вкуса в напитках с сахарозаменителями, но без дополнительных калорий.
К тому же, напитки с сахарозаменителями могут снизить тягу к поеданию сладких «калорийных бомб».
Как похудеть вкусно и без вреда
Традиционные десерты вроде шоколада или выпечки очень калорийны, поэтому их следует употреблять умеренно. Нутрициолог Виктор Мандзяк советует не искать «наиболее диетический» вариант, а выбирать то, что доставляет настоящее удовольствие, ведь сладости — это, прежде всего, эмоциональная поддержка.
Но если вашей целью является питательная ценность, безоговорочным лидером становятся сухофрукты. Сушка делает фрукт концентратом: в нем в 6 раз растет содержание сахара, но вместе с ним концентрируются витамины, минералы и клетчатка.
Клетчатка не только восполняет дефицит растительных волокон в современном рационе, но и буквально сжигает калории: каждый ее грамм препятствует усвоению примерно 7 ккал.
Употребление полезных продуктов, таких как орехи, масло или смузи, не гарантирует похудения, поскольку они могут быть очень калорийными. Ключевым остается контроль порций и соблюдение энергетического баланса.
Для эффективного контроля аппетита важно добавлять к каждому приему пищи белок и клетчатку, которые обеспечивают длительное чувство насыщения и предотвращают случайные перекусы в течение дня. Чрезмерные ограничения в пище часто приводят к срывам, поэтому гибкий подход эффективнее строгих запретов.