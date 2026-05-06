Напитки с сахарозаменителями увеличивают вес? : тренер честно рассказал, как на самом деле это работает

Напитки с сахарозаменителями / © Unsplash

Реклама

Многие считают, что напитки с сахарозаменителями увеличивают вес так же, как и просто напитки с сахаром. Действительно ли это так? Кому следует бояться напитков с сахарозаменителями?

Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказал, можно ли поправиться от напитков с заменителями сахара.

Можно ли набрать вес от напитков с сахарозаменителями: мнение нутрициолога

«Кола Zero может привести к лишнему весу. Так говорят. Пьете напитки с пометкой Zero Sugar и думаете, что обманули систему? Нет никакой системы, которую нужно обманывать. Есть здравый смысл», — начинает рассказ фитнес-тренер.

Реклама

Ученые объясняют, что цефалическая фаза выделения инсулина, которая начинается в ответ на сладкий вкус во рту, — это настолько незначительное количество инсулина, что ею можно пренебречь.

Эксперименты свидетельствуют, что сладкие напитки с сахарозаменителями не только не мешают худеть, но и наоборот помогают.

«Но как они могут помогать нам худеть? Сладкий вкус мы любим безусловно. Обычно что-то сладкое — пирожные, шоколадки, шоколадные конфеты — это калорийные „бомбы“», — говорит Василий Мандзяк.

Он добавляет, что существует понятие сенсорно-специфического насыщения, когда мы насыщаемся определенным вкусом. Так, мы можем почувствовать сытость от сладкого вкуса в напитках с сахарозаменителями, но без дополнительных калорий.

Реклама

К тому же, напитки с сахарозаменителями могут снизить тягу к поеданию сладких «калорийных бомб».

Как похудеть вкусно и без вреда

Традиционные десерты вроде шоколада или выпечки очень калорийны, поэтому их следует употреблять умеренно. Нутрициолог Виктор Мандзяк советует не искать «наиболее диетический» вариант, а выбирать то, что доставляет настоящее удовольствие, ведь сладости — это, прежде всего, эмоциональная поддержка.

Но если вашей целью является питательная ценность, безоговорочным лидером становятся сухофрукты. Сушка делает фрукт концентратом: в нем в 6 раз растет содержание сахара, но вместе с ним концентрируются витамины, минералы и клетчатка.

Клетчатка не только восполняет дефицит растительных волокон в современном рационе, но и буквально сжигает калории: каждый ее грамм препятствует усвоению примерно 7 ккал.

Реклама

Употребление полезных продуктов, таких как орехи, масло или смузи, не гарантирует похудения, поскольку они могут быть очень калорийными. Ключевым остается контроль порций и соблюдение энергетического баланса.

Для эффективного контроля аппетита важно добавлять к каждому приему пищи белок и клетчатку, которые обеспечивают длительное чувство насыщения и предотвращают случайные перекусы в течение дня. Чрезмерные ограничения в пище часто приводят к срывам, поэтому гибкий подход эффективнее строгих запретов.

Новости партнеров