Напиток, продлевающий молодость: улучшает память, "стирает" морщинки на лице

Этот напиток пьют как утром, так и вечером, кроме антивозрастных свойств, он имеет чрезвычайную пользу для здоровья всего организма.
Это зеленый чай, который в первую очередь интересен тем, что приостанавливает процессы старения мозга, кожи, сердца и сосудов. А все за счет того, что он содержит в своем составе антиоксидантные соединения, способные защищать клетки организма от процессов преждевременного старения. Рассказываем, какая польза зеленого чая, что лечит и кому пить его не следует.
Какая польза зеленого чая для организма человека
- Антивозрастная функция. За счет содержания витаминов группы В чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин Е помогает образованию новых клеток кожи, делает ее эластичной и сияющей. Также напиток выступает в роли нейропротектора, который предотвращает старение мозга и нивелирует старческие заболевания.
- Противовоспалительное действие. В китайской народной медицине зеленый чай до сих пор используют как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Его пьют также для того, чтобы ускорить заживление ран, поскольку хорошо влияет на регенерацию тканей.
- Улучшает концентрацию, работоспособность и память. Зеленый чай обладает тонизирующим свойством, поэтому снимает сонливость, улучшает концентрацию и внимание. После выпитой чашки чая человек чувствует себя бодрым и счастливым.
- Поднимает настроение. За счет содержания соединения – L-теанина, зеленый чай способен снимать стресс, нервное напряжение и улучшать настроение.
- Очищает организм. Зеленый чай способен выводить из организма все токсичные и вредные вещества, поэтому его полезно употреблять для очищения кишечника.
- Помогает похудеть. Зеленый чай способен ускорять обмен веществ и расщеплять жиры, поэтому его полезно пить тем, кто хочет похудеть.
- Снижает риск онкологии. Напиток содержит полифенолы, которые защищают тело от ультрафиолетовых лучей и не дают развиваться раковым клеткам.
- Оздоровляет сердце и сосуды. Зеленый чай улучшает эластичность сосудов, предотвращает образование холестериновых бляшек, нивелирует риски инсульта.
- Полезен при кожных заболеваниях. Экстракт зеленого чая содержится во многих косметических средствах, поскольку бесценен для поддержания здоровья и молодости кожи. Зеленый чай лечит воспаление на коже, ускоряет восстановление клеток, помогает лечить псориаз. Им можно пользоваться как тоником, тогда улучшится эластичность кожи и исчезнут мелкие морщинки.
Какой вред зеленого чая: кому нельзя пить
Норма употребления зеленого чая для человека – 3 чашки в день, а при чрезмерном употреблении напиток может навредить. Нельзя пить зеленый чай, если есть гипертония, проблемы с печенью, почками или желчным пузырем.
Не следует пить чай зеленых сортов, если вы принимаете лекарство, разжижающее кровь. Нельзя совмещать напиток с кофе и энергетиками, могут быть проблемы с сердцем.
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