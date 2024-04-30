Напиток, продлевающий молодость: улучшает память, "стирает" морщинки на лице

Этот напиток пьют как утром, так и вечером, кроме антивозрастных свойств, он имеет чрезвычайную пользу для здоровья всего организма.

Это зеленый чай, который в первую очередь интересен тем, что приостанавливает процессы старения мозга, кожи, сердца и сосудов. А все за счет того, что он содержит в своем составе антиоксидантные соединения, способные защищать клетки организма от процессов преждевременного старения. Рассказываем, какая польза зеленого чая, что лечит и кому пить его не следует.

Какая польза зеленого чая для организма человека

Антивозрастная функция. За счет содержания витаминов группы В чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин Е помогает образованию новых клеток кожи, делает ее эластичной и сияющей. Также напиток выступает в роли нейропротектора, который предотвращает старение мозга и нивелирует старческие заболевания.

За счет содержания витаминов группы В чай помогает сохранить молодость и упругость кожи. Витамин Е помогает образованию новых клеток кожи, делает ее эластичной и сияющей. Также напиток выступает в роли нейропротектора, который предотвращает старение мозга и нивелирует старческие заболевания. Противовоспалительное действие. В китайской народной медицине зеленый чай до сих пор используют как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Его пьют также для того, чтобы ускорить заживление ран, поскольку хорошо влияет на регенерацию тканей.

В китайской народной медицине зеленый чай до сих пор используют как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство. Его пьют также для того, чтобы ускорить заживление ран, поскольку хорошо влияет на регенерацию тканей. Улучшает концентрацию, работоспособность и память. Зеленый чай обладает тонизирующим свойством, поэтому снимает сонливость, улучшает концентрацию и внимание. После выпитой чашки чая человек чувствует себя бодрым и счастливым.

Зеленый чай обладает тонизирующим свойством, поэтому снимает сонливость, улучшает концентрацию и внимание. После выпитой чашки чая человек чувствует себя бодрым и счастливым. Поднимает настроение. За счет содержания соединения – L-теанина, зеленый чай способен снимать стресс, нервное напряжение и улучшать настроение.

За счет содержания соединения – L-теанина, зеленый чай способен снимать стресс, нервное напряжение и улучшать настроение. Очищает организм. Зеленый чай способен выводить из организма все токсичные и вредные вещества, поэтому его полезно употреблять для очищения кишечника.

Зеленый чай способен выводить из организма все токсичные и вредные вещества, поэтому его полезно употреблять для очищения кишечника. Помогает похудеть. Зеленый чай способен ускорять обмен веществ и расщеплять жиры, поэтому его полезно пить тем, кто хочет похудеть.

Зеленый чай способен ускорять обмен веществ и расщеплять жиры, поэтому его полезно пить тем, кто хочет похудеть. Снижает риск онкологии. Напиток содержит полифенолы, которые защищают тело от ультрафиолетовых лучей и не дают развиваться раковым клеткам.

Напиток содержит полифенолы, которые защищают тело от ультрафиолетовых лучей и не дают развиваться раковым клеткам. Оздоровляет сердце и сосуды. Зеленый чай улучшает эластичность сосудов, предотвращает образование холестериновых бляшек, нивелирует риски инсульта.

Зеленый чай улучшает эластичность сосудов, предотвращает образование холестериновых бляшек, нивелирует риски инсульта. Полезен при кожных заболеваниях. Экстракт зеленого чая содержится во многих косметических средствах, поскольку бесценен для поддержания здоровья и молодости кожи. Зеленый чай лечит воспаление на коже, ускоряет восстановление клеток, помогает лечить псориаз. Им можно пользоваться как тоником, тогда улучшится эластичность кожи и исчезнут мелкие морщинки.

Какой вред зеленого чая: кому нельзя пить

Норма употребления зеленого чая для человека – 3 чашки в день, а при чрезмерном употреблении напиток может навредить. Нельзя пить зеленый чай, если есть гипертония, проблемы с печенью, почками или желчным пузырем.

Не следует пить чай зеленых сортов, если вы принимаете лекарство, разжижающее кровь. Нельзя совмещать напиток с кофе и энергетиками, могут быть проблемы с сердцем.

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