Напиток японских долгожителей: защищает от многих старческих заболеваний

Этот напиток готовится только из трех ингредиентов, которые точно есть на вашей кухне. Однако он очень полезен, хотя и прост в приготовлении.

Как приготовить напиток для долголетия: какая его польза для организма

Ингредиенты:

1/4 чайной ложки куркумы;

1 столовая ложка лимонного сока;

кусочек корня имбиря.

Как приготовить напиток. В стакан с горячей водой добавьте куркуму, лимонный сок и кусочек имбиря, дайте несколько минут настояться и можно пить. В напиток входят ингредиенты, положительно влияющие на работу сердца, повышающие иммунитет и защищающие клетки организма от преждевременного старения. Врачи рекомендуют употреблять целебный напиток не менее трех раз в неделю.

Имбирь богат антиоксидантами и нивелирует риски заболевания некоторыми видами рака. Этот корень на протяжении тысячи лет использовали для лечения различных болей, простуды, тошноты, колитов, расстройств нервной системы.

богат антиоксидантами и нивелирует риски заболевания некоторыми видами рака. Этот корень на протяжении тысячи лет использовали для лечения различных болей, простуды, тошноты, колитов, расстройств нервной системы. Лимон содержит множество антиоксидантных соединений и витамин С, которые способны уберечь организм от заболеваний сердца, сосудов, мочевыводящей и пищеварительной систем, а также онкологии.

содержит множество антиоксидантных соединений и витамин С, которые способны уберечь организм от заболеваний сердца, сосудов, мочевыводящей и пищеварительной систем, а также онкологии. Куркума улучшает работу кишечника, помогает справляться с хронической диареей, метеоризмом, язвенным колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также пряность укрепляет иммунную систему и борется с раковыми заболеваниями.

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