Нарезали и оставили в холодильнике: миф о ядовитости лука развенчан

Введите в Google запрос "Ядовиты ли сырые луковицы, которые были нарезаны накануне?", и вы найдете множество тревожных предупреждений.

Вы можете прочесть сообщения блогеров, высказывающих предупреждение (без каких-либо научных источников), вроде этих: "Помните, что опасно нарезать лук и пытаться приготовить его на следующий день, он становится чрезвычайно ядовитым уже после одной ночи и создает токсичные бактерии, которые могут вызвать вредные инфекции желудка из-за избытка выработки желчи и даже пищевого отравления".

А также это: "Лук — огромный магнит для бактерий, особенно не сваренный лук. Вы никогда не должны оставлять часть нарезанного лука. Даже если вы положите его в пакет с замком-молнией и поставите в холодильник — это опасно".

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Также: "Очень часто, когда у нас проблемы с желудком, мы не знаем, что является причиной. Возможно, виноват лук. Лук поглощает бактерии, поэтому он настолько полезен в предотвращении простудных заболеваний, а также именно это является причиной, почему не следует есть лук, который уже долгое время лежит после того, как его нарезали".

Настроения отличаются по формулировке, но общее содержание от "экспертов" по интернет-здоровью состоит в том, чтобы избегать нарезанного сырого лука. Они утверждают, что лук всасывает бактерии из воздуха и это приводит к заболеванию.

Об этом пишет eatingwell.com.

Эти утверждения могут заставить вас переживать через ранее безопасный продукт питания, и количество различных источников, распространяющих эту информацию, может заставить вас дважды подумать об этом.

Является ли нарезанный сырой лук ядовитым или токсичным?

"Нет никакой валидности [этому мифу]", — рассказала Эллен Штейнберг, доктор философии, диетолог и специалист по безопасности питания.

Во-первых, химический состав лука попросту не поддерживает рост бактерий, объяснила она. Их низкий уровень pH (кислотность) и низкое содержание белков означают, что они не являются идеальными почвами для размножения микробов, вирусов или других патогенов.

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На самом деле, напротив, лук содержит соединения, обладающие антибактериальными свойствами.

"После нарезки лук выделяет соединения, не способствующие развитию патогенов”, — заявила Национальная ассоциация лука в заявлении, опубликованном на их веб-сайте. "Центр по безопасности питания Университета Джорджии утверждает, что выделяющийся сок нарезанного лука известен своими свойствами уничтожение или остановки роста нескольких типов микроорганизмов, включая те, которые могут вызвать пищевое отравление у людей".

Согласно Национальной ассоциации лука, миф о том, что лук ядовит, происходит из нескольких разных источников, включая народные верования со времен эпидемии гриппа в 1919 году, утверждающее, что нарезанные луковицы, оставленные дома, помогут бороться с вирусом гриппа, а также с поста в блоге Dinner With Zola в 2008 году, который утверждал, что лук и картофель вызывают больше пищевых отравлений, чем испорченный майонез. Это сообщение в блоге, которое позже было удалено, повлекло за собой цепочку открыток и сенсационных предупреждений, которые, хотя и были официально опровергнуты, все еще существуют в Сети и по сей день.

Так что по поводу сырого лука – и лука в общем – есть что-то, на что люди должны обратить внимание?

"Нет ничего уникального в бедном маленьком луке," — рассказал Джефф Нелкин, эксперт по безопасности питания. "Единственное, что может вызвать отравление и бактерии – это исключительно средовой фактор, например, загрязненный грунт или не гигиеническая подготовка пищи".

Как и любой другой продукт, выращенный в почве, лук может содержать сальмонеллу или другие вирусы, которые могут быть распространены из-за токсичных удобрений, пояснил Нелкин. Но риск такого заражения очень мал и не больше, чем у любого другого продукта, выращенного на земле.

Как долго сохраняется нарезанный лук?

В общем, "нет никаких мер безопасности, которые были бы присущи луку и не подходили для яблок, моркови или какого-либо другого типа продукта", — подтвердил Стейнберг. "Все те же правила касаются чего угодно, что вы сможете собрать из огорода".

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Эти правила включают тщательное мытье рук и кухонных инструментов и протирание рабочей поверхности дезинфицирующим средством перед началом процесса приготовления пищи, чтобы не допустить внешнего загрязнения, рекомендует Нелкин.

Если вы соблюдаете эти безопасные практики с едой, нарезанный лук "может храниться в холодильнике в герметичном контейнере до 7 дней", — отмечает Национальная ассоциация лука. Одно замечание: если вы заметили любую плесень – просто выбросьте его.

Напомним, известно, как употребление семян льна влияет на организм человека. В ежедневном рационе они помогут улучшить пищеварение, когнитивные функции и снизить риск заболеваний.

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