Наркотические лекарственные препараты в аптеках: в Минздраве сообщили о нововведениях

А что делать при отсутствии подключения к ЕСОЗ?
В Украине упрощается доступ к необходимым лекарственным средствам пациентам, нуждающимся в сложном лечении в соответствии с медицинскими показаниями. Кроме того, дополнительно усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
Об этом сообщили в Минздраве.
Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства запланирован в ноябре этого года.
Также предполагается переходный период для медицинских заведений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам.
При отсутствии подключения к ЕСОЗ – за бумажными с использованием специальных рецептурных бланков формы №3.
В то же время, для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ.
Как будет происходить внедрение
Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных рецептом.
Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году.
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