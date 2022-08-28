Наркотические лекарственные препараты в аптеках: в Минздраве сообщили о нововведениях

А что делать при отсутствии подключения к ЕСОЗ?

В Украине упрощается доступ к необходимым лекарственным средствам пациентам, нуждающимся в сложном лечении в соответствии с медицинскими показаниями. Кроме того, дополнительно усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Об этом сообщили в Минздраве.

Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства запланирован в ноябре этого года.

Также предполагается переходный период для медицинских заведений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам.

При отсутствии подключения к ЕСОЗ – за бумажными с использованием специальных рецептурных бланков формы №3.

В то же время, для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Как будет происходить внедрение

Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных рецептом.

Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году.

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