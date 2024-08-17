Народное средство от всего: какая польза хрена для здоровья, что лечит

Мало кто знает, что с помощью хрена можно бороться с вирусами, укрепить иммунитет и снизить холестерин.
Каждая украинская хозяйка точно имеет на своей кухне запасы этого жгучего корня. Трудно представить вкусный обед без тертого хрена со свеклой, ведь он так подходит к мясным и рыбным блюдам. Также его корни используют для консерваций. А еще хрен обладает целебными свойствами и лечит кучу болезней. Рассказываем, ссылаясь на материал zaxid.net, какая польза хрена для здоровья нашего организма.
Какие полезные свойства хрена для здоровья
- Антибиотик. Корень этого растения обладает бактерицидными свойствами. Если его натереть и подышать над ним, можно облегчить симптомы вирусных заболеваний. Хрен включает в себя фитонциды, которые лечат заболевания дыхательных и мочевыводящих путей.
- Мощный источник полезных микроэлементов. В корне хрена содержатся витамины группы В, С и РР. По содержанию витамина С хрен обходит даже цитрусовые и смородину. Также растение содержит в своем корне и листьях кальций, калий, магний, железо, фтор и йод, которые укрепляют костную ткань, зубы, волосы и ногти.
- Повышает аппетит. Острый вкус хрена улучшает аппетит за счет стимулирования выделения желудочного сока, помогающего пище лучше перевариваться.
- Снижает уровень "плохого" холестерина. Для того чтобы нормировать холестерин, медики рекомендуют употреблять до десяти граммов тертого хрена в сутки. Однако перед употреблением корня следует проконсультироваться со своим врачом.
- Природный афродизиак. Корень хрена способен повышать половое влечение и укреплять потенцию у мужчин. В народной медицине его до сих пор используют для лечения мочевыводящих путей.
- Помогает похудеть. Хрен содержит много клетчатки, поэтому организм при ее усвоении теряет много энергии, тем самым сжигая избыток калорий.
- Обладает мочегонным эффектом. Корень хрена выводит из организма лишнюю жидкость и мочевую кислоту. Можно сделать лечебную питьевую воду, которая будет помогать снимать отеки и ревматическую боль. Для этого корешок хрена залейте водой и дайте настояться 4 часа. Такая вода будет долго сохраняться свежей и будет иметь лечебные свойства.
Кому не стоит употреблять корень хрена
Медики не рекомендуют есть корень хрена тем, кто страдает заболеваниями желудка, печени и двенадцатиперстной кишки.
Также следует быть осторожными людям, имеющим проблемы с почками и болеющим бронхиальной астмой. Нельзя употреблять хрен беременным женщинам и детям до 12 лет. Также растение содержит сильный аллерген, поэтому следует проверить, нет ли у вас на него аллергии.
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