Насколько опасна картошка фри: ученые сделали сенсационное открытие

Картофель фри / © Getty Images

Ученые из Гарварда исследовали пищевые привычки более 200 тысяч человек и выяснили, что один из самых популярных продуктов в мире при частом употреблении увеличивает риск диабета на четверть. Исследователи советуют выбрать более безопасную альтернативу.

Об этом пишет издание The Guardian.

Регулярное употребление картофеля фри может существенно увеличить риск развития диабета. Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что употребление этого блюда трижды в неделю повышает вероятность заболевания на 20%, а пять раз — на 27%.

Международная команда ученых под руководством специалиста по общественному здоровью Гарвардского университета Сееда Мохаммада Мусави проанализировала данные 205 тыс. медицинских работников в США, собранные с 1984 по 2021 год. Респонденты каждые четыре года заполняли анкеты о пищевых привычках.

Выяснилось, что и сами картофельные блюда не являются вредными, но способ приготовления имеет значение. Запекание, варка или пюрирование картофеля при такой же частоте употребления повышали риск диабета лишь на 5%. Самый безопасный вариант — заменять картофель цельнозерновыми продуктами: это снижает риск на 8%, а замена именно картофеля фри — на 19%.

По словам диетолога Кавтер Хашем из Лондонского университета имени королевы Марии, картофель может быть частью здорового рациона, если готовить его без большого количества жира и соли. «Картофель фри — это много жира, соли и калорий, что способствует набору веса и повышает риск диабета 2 типа», — отметила она.

Исследователи отмечают, что их выводы носят наблюдательный характер и не доказывают прямой причинно-следственной связи, однако результат является весомым аргументом в пользу более здоровых способов приготовления.

