Насколько опасны красные и коричневые пятнышки в курином яйце: многие об этом не знают

Куриные яйца – это универсальный и безгранично полезный продукт, без которого не обходится ни один завтрак.

Наверное, каждый из нас замечал, когда разбиваешь яйцо, на нем виднеются красные и коричневые пятнышки. Некоторые хозяйки выбрасывают такие яйца, другие спокойно готовят. Рассказываем, чем являются на самом деле эти красные точки на яйцах, какова их функция и можно ли их есть.

Почему на яйцах есть коричневые и красные пятнышки: безопасен ли такой продукт для употребления

Чаще такие точки можно увидеть на домашних яйцах, у магазинных таких пятен практически никогда нет. А все потому, что на фабриках все яйца перед отгрузкой на продажу проходят проверку, они просвечиваются и отбраковываются. Поэтому на прилавки попадает чистый продукт без вкраплений. Конечно, есть исключения, чаще всего это случается с коричневыми яйцами, потому что их скорлупа не позволяет полностью просветить середину. Поэтому красные пятнышки остаются просто незамеченными.

По данным статистики, пятнадцать процентов куриных домашних яиц имеют красные и коричневые вкрапления, потому что их никто не просвечивает. И дело здесь вот в чем. При формировании яйца образуется желточный мешочек, имеющий кровеносные сосуды. Когда желток созревает, то начинает освобождаться из этого мешочка, и часть крови из сосудов попадает в самое яйцо.

Специалисты объясняют, что чем старше будет курица, тем больше она будет нести яиц с такими кровяными вкраплениями. Также на появление пятен могут влиять генетические особенности кур.

Безопасны ли такие яйца для употребления в пищу? Здесь каждый для себя должен принять решение, потому что однозначного ответа никто не дает. И все же медики рекомендуют не употреблять яйца с красными вкраплениями в свежем виде. Впрочем, они вполне безопасны, если их сварить или пожарить. Если вы собираетесь готовить омлет или какую-нибудь выпечку, то можно удалить эти красные пятна, чтобы кровь не попала в продукт.

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