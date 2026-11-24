Консервированная сельдь является доступным источником омега-3 и витамина D / © Фото из открытых источников

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Рыбные консервы часто выручают, когда нужно быстро приготовить обед или ужин. Среди доступных вариантов стоит внимания сельдь: эта жирная морская рыба содержит полноценный белок, омега-3 жирные кислоты и ряд важных витаминов и минералов.

О питательных свойствах сельди из банки и ее преимуществах пишет издание Planeta.

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Чем полезна консервированная сельдь

Одно из главных преимуществ сельди — омега-3 жирные кислоты, в частности EPA и DHA. Они необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов. Сельдь также является источником белка, который снабжает организм аминокислотами и помогает дольше сохранять чувство сытости.

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В этой рыбе есть и витамин B12, важный для работы нервной системы и образование красных кровяных клеток. Витамин D помогает организму усваивать кальций, а селен, йод и фосфор принимают участие в работе щитовидной железы и поддержании здоровья костей. Точный состав и количество питательных веществ зависит от вида рыбы и способа ее приготовления.

Много ли в селедке ртути

Сельдь относится к относительно небольшим рыбам, поэтому обычно накапливает меньше ртути, чем крупные хищные виды. Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) включает его в категорию рыбы с более низким содержанием этого металла.

В то же время в этой же категории есть и консервированный светлый тунец, тогда как белый тунец — альбакор — относится к следующей группе по уровню ртути. Поэтому обобщать, что сельдь всегда безопаснее любого тунца, не стоит.

На что обращать внимание, покупая сельдь в банке

Прежде всего следует проверить количество соли. Некоторые консервы могут содержать немало натрия, а его избыток в рационе способствует повышению АД. Особо внимательно читать этикетку следует людям, которым врач рекомендовал ограничивать соль.

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Имеет значение и заливка. Сельдь в собственном соку или томатном соусе может иметь иную калорийность, чем рыба в масле. Если важно контролировать энергетическую ценность питания, следует сравнивать показатели на 100 г продукта, а не ориентироваться только на название или привлекательную упаковку.

Также лучше выбирать консервы с простым составом, проверять дату изготовления и цельность банки. Вздутая, поврежденная или подтекающая упаковка — повод отказаться от покупки.

Какую рыбу еще стоит добавить в рацион

Сельдь — не единственная жирная рыба, которую удобно держать впрок. Консервированная скумбрия тоже является альтернативой тунцу: она содержит омега-3, витамин D и полноценный белок. В то же время, питательная ценность зависит от вида рыбы, рецептуры и заливки, поэтому даже одинаковые по названию консервы могут отличаться по составу.

Выбирая рыбу, важно учитывать не только ее пользу, но и возможное содержание ртути. Этот металл накапливается в пищевой цепи, поэтому большие хищные виды обычно имеют более высокие показатели, чем мелкая рыба.

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Не вся сельдь одинакова и по вкусу, и по способу отделки. Например, матиас — это молодая сельдь, выловленная до нереста, когда рыба накапливает больше жира. Из-за особой технологии обработки он имеет более нежное мясо и обычно менее резкий вкус, чем традиционная соленая сельдь.

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