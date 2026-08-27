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Настоящие рекордсмены по содержанию клетчатки: 6 продуктов, которые стоит включить в рацион
От ягод до бобовых — клетчатку можно получать из самых разных продуктов. Главное — сочетать несколько её источников и постепенно увеличивать её количество в рационе.
Чернослив часто включают в рацион для поддержания нормального пищеварения благодаря высокому содержанию клетчатки. В половине стакана сушеных плодов содержится около 6 г клетчатки. Однако получить её можно и из многих других продуктов, где содержание пищевых волокон порой даже выше.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Вот шесть групп продуктов, с помощью которых можно разнообразить рацион.
Фрукты
Среди ягод одними из самых богатых клетчаткой являются малина и ежевика — примерно по 8 г на стакан. Половина стакана сушеного инжира содержит около 7 г клетчатки, среднее яблоко — 4 г, а банан — около 3 г.
Если кожура фруктов съедобна, рекомендуется не снимать её, так как она также является источником клетчатки.
Овощи
Значительное количество клетчатки можно получить и из овощей. Например, в стакане вареных артишоков её около 10 г, а в такой же порции зелёного горошка — примерно 9 г. Стакан пюре из сладкого картофеля с кожурой содержит 6,6 г клетчатки.
В рацион также можно включать морковь, свеклу и листья репы.
Цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки, чем рафинированные зерновые. Стакан вареных цельнозерновых макарон или киноа обеспечивает примерно 5 г клетчатки, овсянки — около 4 г, а коричневого риса — 3 г.
Еще одним вариантом может стать попкорн: в 28 г продукта содержится около 4 г клетчатки.
Орехи
Орехи сочетают в себе клетчатку, растительный белок и жиры. В 28 г миндаля содержится примерно 3,5 г клетчатки, в фундуке — 3,2 г, в фисташках — 3 г, а в пекане — около 2,7 г.
В то же время орехи довольно калорийны, поэтому даже небольшой порции может хватить, чтобы почувствовать сытость.
Семена
Особенно много клетчатки содержится в семенах чиа — примерно 9,8 г в порции весом 28 г. В столовой ложке семян льна — около 2 г, а в 28 г тыквенных семечек — 1,7 г.
Семена можно добавлять в каши, салаты, выпечку и другие привычные блюда.
Бобовые
Фасоль и чечевица могут содержать даже больше клетчатки, чем порция чернослива. В половине стакана чёрной фасоли содержится до 9,5 г клетчатки, в чечевице — около 7,8 г, в фасоли пинто — 7,7 г, а в нуте — 6,3 г.
Бобовые можно добавлять в супы, салаты, рагу и запеканки или готовить из них соусы и пасты.
Как правильно увеличить количество клетчатки
Специалисты рекомендуют получать клетчатку из различных источников, сочетая фрукты и овощи с бобовыми, цельнозерновыми продуктами, орехами и семенами. Цельные плоды лучше выбирать вместо соков, а рафинированные зерновые по возможности заменять цельнозерновыми.
В то же время резко увеличивать количество клетчатки в рационе не стоит. Рекомендуется делать это постепенно и при этом пить достаточно воды, чтобы снизить вероятность дискомфорта со стороны пищеварительной системы.
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