Настоящий прорыв: у людей обнаружили закономерности сна, о которых никто не догадывался

Учёные провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как именно сон влияет на психическое и физическое здоровье. Для этого они проанализировали данные более 750 человек, учитывая не только продолжительность и качество сна, но и уровень стресса, тревожности, депрессии и когнитивные показатели.

«Это подчеркивает важность учета полной картины сна человека, чтобы помочь врачам проводить более точную оценку и определять лечение. Доминирование маркеров психического здоровья в большинстве профилей не удивительно, поскольку сон — одна из пяти ключевых сфер функционирования человека, которая может влиять на психическое здоровье», — рассказала соавтор исследования Аврора Перро.

Исследование доказало, что оценивать сон только по его продолжительности — ошибка. Важно учитывать полную картину: качество отдыха, активность мозга, эмоциональное состояние и поведенческие особенности. Ученые выделили пять основных типов сна, каждый из которых по-своему влияет на организм.

Первый тип характеризуется в целом плохим сном и тесно связан с депрессией, тревожностью и высоким уровнем стресса. Второй — стабильно некачественный сон, но без признаков психических расстройств. Остальные три профиля имеют более специфические черты: один из них касается только продолжительности — короткий сон ассоциируется с ухудшением когнитивных функций.

Каждый из этих типов соответствует отдельному паттерну мозговой активности. Например, у людей с первым типом сна наблюдается усиленное взаимодействие между подкорковыми структурами, управляющими эмоциями, памятью и мотивацией.

