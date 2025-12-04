Настоящий яд: эту рыбу до сих пор продают в украинских магазинах

Рыбный рынок / © УНИАН

Не вся рыба на прилавках полезна для здоровья: эксперты призывают обратить внимание на тиляпию, которую выращивают во Вьетнаме и Китае.

Об этом пишет «Радио Трек».

Тиляпия является одной из самых дешевых рыб на рынке, что делает ее популярной в ресторанах быстрого питания, кулинариях и даже детских блюдах. Однако в погоне за прибылью производители пренебрегают качеством, создавая критические условия для его выращивания.

Ее выращивают преимущественно в Китае и Вьетнаме, в стоящих водоемах со сточной водой. В таких условиях тиляпия быстро накапливает токсины, тяжелые металлы и вредные бактерии. Дополнительно рыбу кормят большим количеством антибиотиков, чтобы предотвратить болезни. Эти вещества потом попадают в наш организм и могут оказывать негативное влияние на здоровье.

Еще одной серьезной проблемой тиляпии является ее жировой состав. В отличие от полезной морской рыбы, богатой омега-3, тиляпия содержит очень высокую концентрацию «плохих» жиров омега-6.

Чрезмерное употребление омега-6 жиров может спровоцировать воспаление в организме, вызвать проблемы с сердцем и даже повысить риск развития рака.

Чтобы избежать рисков, связанных с тиляпией, эксперты советуют выбирать проверенные и более безопасные варианты.

Хек считается лёгкой и безопасной рыбой без вредных веществ. Скумбрия богата полезными омега-3 жирами, но важно покупать только продукцию от проверенных поставщиков.

Также безопасной альтернативой является местная пресноводная рыба, как судак, щука или карась, выращенная в Украине. Она обычно менее склонна к накоплению импортированных токсинов.

Напомним, немало замороженной рыбы продается в вакуумной упаковке для сохранения свежести. Однако размораживание непосредственно в упаковке, в частности в микроволновке или горячей воде, может быть опасным и даже повлечь за собой ботулизм — серьезное пищевое отравление.

Самый безопасный способ разморозить рыбу — переложить ее из морозильной камеры в холодильник. Там продукт постепенно и равномерно оттает, сохраняя структуру и вкус, хотя процесс требует времени.

Если же мало времени, рыбу можно поместить в кастрюлю с холодной водой. Важно избегать использования теплой воды или микроволновки, так как это может испортить текстуру продукта и создать условия для развития вредных бактерий.

Размороженную рыбу следует проверять на запах и консистенцию: она должна соответствовать свежему продукту. Хранить размороженную рыбу в холодильнике можно до 24 часов. Медики отмечают: соблюдение этих правил помогает избежать пищевых заболеваний и отравлений.