Натуральные сладости: назван суперполезный продукт, который следует добавить в рацион

Финики очень сладки по вкусу и могут стать натуральным заменителем сахара при усиленных умственных и физических нагрузках.

Финики содержат множество необходимых питательных веществ. Благодаря высокому содержанию калия они очень полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях нервной системы. Также финики рекомендуют включать в рацион для нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшения памяти и сна.

Об этом пишет издание Good Housekeeping.

Финики – суперполезный, суперуниверсальный продукт. Выращенные в разных странах (включая Египет, Саудовскую Аравию и Иран), а также в Калифорнии и Аризоне, эти фрукты широко доступны в свежем или сушеном виде – и в том, и в другом они очень вкусны.

“Существует широкий ассортимент сортов, и каждый из них имеет разные насыщенные вкусы, – говорит Майкл Крупейн, доктор медицинских наук, преподаватель Школы общественного здоровья им. Блумберг при Университете Джонса Гопкинса. — Хотя некоторые люди беспокоятся о содержании сахара, финики на самом деле являются продуктом с низким гликемическим индексом, отчасти из-за того, что они богаты клетчаткой. Финики — отличный заменитель, когда хочется чего-нибудь сладкого”.

Употребляя финики, вы получаете множество преимуществ для здоровья.

Пищевая ценность

Ниже приведена общая статистика питательных свойств фиников очень популярного сорта Меджул.

Четыре финика без косточки содержат:

266 калорий;

1,7 г белка;

72 г углеводов;

6,4 г клетчатки;

64 г сахаров (в сумме);

62 мг кальция;

52 мг магния;

60 мг фосфора;

668 мг калия;

86 мкг бета-каротина;

144 МЕ витамина А.

Польза фиников для здоровья

Финики очень питательны

Как отмечает доктор Крупейн, финики содержат много природного сахара, а также много калорий (если вы следите за этим показателем). При этом они содержат незначительное количество жиров и множество полезных для здоровья веществ, таких как клетчатка и антиоксиданты, а также других полезных соединений.

Финики являются суперпродуктом

Возможно, вы видели, что финики называют суперпродуктом, и задумывались, действительно ли это. “Суперпродукт – это пища, которая насыщена питательными веществами и приносит пользу для здоровья, – говорит Дон Джексон Блатнер, автор книги “Суперпродуктовый обмен”. — Финики можно считать суперпродуктом, потому что они богаты полезными соединениями, такими как полифенолы. Предыдущие исследования показывают, что эти полифенолы в финиках и, вероятно, другие полезные соединения связаны с широким спектром преимуществ для здоровья».

Финики богаты антиоксидантами.

Исследования показывают, что финики богаты фенольными антиоксидантами (включая катехины), а также флавоноидами, обладающими антиоксидантными свойствами. Почему антиоксиданты очень полезны для вашего здоровья? Они борются со свободными радикалами (химическими веществами, повреждающими клетки), восстанавливают ДНК и помогают сохранить наши клетки здоровыми, согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья.

Финики имеют высокое содержание клетчатки

По данным клиники Майо, клетчатка является ключевым компонентом здорового питания, поскольку поддерживает работу пищеварительной системы и снижает риск сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака, а также помогает поддерживать здоровый вес. Как и другие фрукты, финики являются хорошим источником клетчатки.

Доктор Крупейн говорит: “Два финика содержат около 3 граммов клетчатки – чуть больше 10% от рекомендуемой суточной нормы. Клетчатка в финиках важна для того, чтобы помочь вам чувствовать себя сытыми, питать кишечные бактерии и поддерживать регулярный стул”.

Финики полезны для сердца

«Финики полезны для сердца продуктами, в первую очередь, из-за содержания антиоксидантов и клетчатки, — говорит Блатнер. — Они содержат антиоксидантные соединения, такие как полифенолы, которые могут уменьшать воспаление и поддерживать здоровье сердца. Клетчатка же в финиках может поддерживать здоровый уровень холестерина и триглицеридов”.

Финики полезны для укрепления костей

Финики содержат разные питательные вещества, полезные для здоровья костей. Они содержат фосфор, магний и кальций, — отмечает Блатнер. — Однако эти минералы содержатся не в больших количествах, поэтому, хотя финики пользуются, они официально не считаются «хорошими источниками».

Однако она добавляет: Финики являются хорошим источником меди (19% суточной нормы), которая является еще одним минералом, что может поддерживать здоровье костей.

Финики универсальные

“Я считаю финики “естественной карамелью”, потому что у них насыщенный карамельный вкус, но вы также можете использовать их в пикантных рецептах. Финики имеют косточки, поэтому покупайте их уже без косточек или обязательно удаляйте косточки перед употреблением», – говорит Блатнер.

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