Найден способ, как держать вес в норме без диет: об этом следует знать всем, кто хочет похудеть

Ученые доказали, что похудеть можно без соблюдения жестких диет и изнурительных физических нагрузок.

Как пишет ресурс Еlegantwoman, регулярное взвешивание может помочь сбросить лишние килограммы и поддерживать вес в норме. Эксперты считают, что это помогает человеку более внимательно относиться к своему ежедневному рациону, а также побуждает заниматься физическими упражнениями.

Исследователи из Университета Джорджии в США провели эксперимент, в котором приняли участие 111 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Ученые попросили участников исследования постараться сохранить свой вес на постоянном уровне в течение двух месяцев.

После окончания эксперимента специалисты обнаружили, что те добровольцы, которые регулярно взвешивались, похудели на восемьсот граммов или сохранили тот вес, который у них был до начала исследования. А люди, которые не взвешивались, в среднем набрали до двух килограммов.

Ученые отмечают, что на самом деле человек чувствителен к тому, когда начинает изменяться его вес. И тогда он пытается изменять свой ежедневный рацион и образ жизни.

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