Найдено средство, улучшающее работу мозга пожилых людей – исследование

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что растительная клетчатка может улучшить работу мозга в преклонном возрасте. Однако для эксперимента ученые использовали не еду, а пищевые добавки с двумя видами клетчатки, содержащимися в составе лука, корня цикория, батата, бананов и спаржи.

О результатах исследования сообщило издание Medical News Today со ссылкой на публикацию в специализированном журнале Nature Communications.

Исследователи утверждают, что за 3 месяца применения пребиотика у участников эксперимента улучшились когнитивные способности и быстрота реакции, при этом влияние на силу их мышц оказалось несущественным.

Связь микробиома с работой мозга – обоснование исследования

По словам ученых, постепенное ухудшение памяти в преклонном возрасте – это вполне естественное явление. Однако такие патологические состояния, как деменция или болезнь Альцгеймера, вызывают стремительную и преждевременную потерю способностей мозга и могут ухудшить качество жизни задолго до глубокой старости.

Современной медицине пока неизвестны способы, которые могут полностью вылечить подобные болезни, но здоровый образ жизни и некоторые лекарства помогают замедлить их прогрессирование. Результаты последнего исследования говорят, что немаловажную роль в этом процессе играет и здоровье кишечника.

У здорового человека в кишечнике живут полезные бактерии, археи, вирусы, эукариотические микробы и их коллективные геномы. Вся эта совокупность называется микробиомом, который некоторые ученые считают отдельным живым полиогранизмом. Микробиом обеспечивает эффективное переваривание пищи, выделяет необходимые ферменты и даже участвует в синтезе некоторых гормонов.

Но с возрастом устойчивость микробиома к неблагоприятному воздействию из-за неправильного питания, вредных привычек и проблем с экологией постепенно снижается. Он становится чувствительным к болезням, лекарствам и внезапным изменениям образа жизни, что проявляется различными нарушениями пищеварения.

"Изменение микробиоты кишечника может влиять как на физиологию мышц, так и на когнитивное поведение", – утверждают исследователи.

Поскольку микрофлора кишечника "питается" прежде всего клетчаткой, исследователи решили изучить ее влияние на когнитивные способности людей. Для более выразительного эффекта было принято решение выбрать именно пищевые добавки вместо продуктов, содержащих клетчатку, чтобы контролировать ее качество и потребленное количество.

Для эксперимента были выбраны две добавки:

пищевые волокна инулина;

растительные фруктоолигосахариды (ФОС)

В природе инулин содержится в корне цикория, топинамбуре, репчатом луке, батате и артишоках. А ФОС входят в состав агавы, чеснока, лука-порея, спаржи, бананов и тех же топинамбура и корня цикория.

Детали эксперимента и результаты исследования

Интересным решением ученых было пригласить к участию в эксперименте близнецов. Участниками стали 36 пар человек с одинаковым геномом в возрасте старше 60 лет.

В течение 12 недель один близнец из пары каждый день получал плацебо, а другой – пребиотик. Дополнительно, все участники выполняли определенные физические упражнения и употребляли аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA).

"Мы знаем, что инулин и ФОС являются безопасными и дешевыми пребиотическими добавками. На нас также повлияло другое исследование, к которому привлекали пациентов из домов престарелых. Оно показало улучшение силы хватки рук, а также меньшее истощение и слабость у тех, кто принимал добавки", – рассказала руководитель команды ученых Клер Стивс.

Результаты других предыдущих исследований показывали, что ФОС замедляет развитие болезни Альцгеймера, уменьшает нейровоспаление и улучшает память.

Результаты нового исследования с участием пожилых близнецов показали, что те, кто получал пищевые добавки с клетчаткой, улучшили свои показатели работы мозга, скорости реакции и обработки информации.

По мнению ученых, это связано с тем, что употребление клетчатки приводит к изменению состава и функциональности микробиома кишечника (в частности увеличивается количество бифидобактерий).

"Мы знаем, что существует связь между кишечными бактериями и мозгом. Это исследование предоставляет дополнительные доказательства такой связи и является чрезвычайно перспективным для будущих испытаний, направленных на улучшение памяти", – пояснила Клэр Стивс.

Ученые говорят, что исследование влияния клетчатки еще не завершено. Следующим этапом, возможно, будет эксперимент с натуральными продуктами, содержащими инулин и ФОС.

Напомним, пищевые волокна, содержащиеся во фруктах, овощах, бобовых и злаках, помогают улучшить пищеварение. Для получения необходимого суточного количества клетчатки нужно всего-навсего немного изменить пищевые привычки.

Читайте также: