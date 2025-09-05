Нажатие кнопки повтора будильника вредит здоровью: объяснение медсестры

Будильник / © Pexels

Миллионы людей начинают свое утро с кнопки «повтор» на будильнике. Но эта привычка, предупреждает американская медсестра Джордан Брасс, вредит организму и делает день более стрессовым.

Об этом сообщило издание Dailymail.

В своем видео на TikTok она объяснила, что неоднократное просыпание от будильников нарушает цикл быстрого сна и вызывает инерцию сна. Это проявляется сонливостью, усталостью, перепадами настроения и повышением уровня кортизола — главного гормона стресса. По словам Брасс, каждый новый сигнал запускает реакцию «бей или беги», которая заставляет тело начинать день в состоянии сильного напряжения.

Специалист также отметила, что повышенный кортизол способствует набору веса и его удержанию, а также может влиять на иммунную систему, работу сердца, состояние кожи, волос и ногтей. По данным клиники Кливленда, рецепторы к этому гормону есть почти во всех тканях организма, поэтому его избыток способен влиять на многие системы сразу.

Среди последствий, связанных со стрессом и хроническим воспалением, врачи называют диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, жировую болезнь печени и даже деменцию.

Чтобы сделать пробуждение легче, Брасс советует вставать сразу после первого сигнала будильника, не создавая себе дополнительного стресса. А эксперты по организации сна добавляют: помочь может простой приём — оставлять шторы частично открытыми, чтобы тело реагировало на утренний свет, а также придерживаться стабильного режима сна и пробуждения.

