Нажмите пальцем на лодыжку: появление странной ямки может спасти вам жизнь

Ямка на лодыжке после нажатия пальцем / © ТСН

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Регулярные отеки ног и ямка на лодыжке после нажатия пальцем возникают из-за задержки жидкости. Они могут являться как следствием длительного сидения или проблем с венами, так и тревожным симптомом сердечной недостаточности.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Отек лодыжки или голени, после нажатия на который на коже определенное время остается ямка, называют ямочным отеком. Он возникает из-за чрезмерного накопления жидкости в тканях. Причины такого состояния могут быть разными: длительное пребывание сидя или стоя, прием отдельных медикаментов, заболевания вен, почек или печени.

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Признаки сердечной недостаточности

Важно, что ямочный отек сам по себе не означает наличие сердечной недостаточности. В то же время, он может быть одним из проявлений этого заболевания. Если сердце работает недостаточно эффективно, кровь циркулирует хуже, из-за чего в организме может задерживаться жидкость. В таком случае обычно отекают обе ноги, причем в течение дня, особенно вечером, симптом может становиться более заметным.

Насторожить должны и дополнительные признаки, включая одышку, постоянную усталость, снижение выносливости, учащенное или нерегулярное сердцебиение, отек живота и быстрое увеличение веса. Резкое повышение массы тела может быть связано с задержкой жидкости, а не с увеличением жировой ткани.

Если же отекла только одна нога, причину следует оценивать отдельно. Внезапный односторонний отек, сопровождающийся болью, чувством тепла или изменением цвета кожи может быть признаком тромбоза глубоких вен. Также к отеку одной конечности могут приводить инфекционные процессы, травмы или нарушения оттока лимфы.

Как врач определяет, есть ли сердечная недостаточность

Для определения причины отека врач собирает анамнез, оценивает симптомы, измеряет пульс и АД, а также прослушивает сердце и легкие. Если есть подозрение на сердечную недостаточность, пациенту могут назначить анализы крови, электрокардиограмму, рентген грудной клетки и эхокардиографию.

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Эксперты отмечают, что не следует самостоятельно начинать прием мочегонных препаратов или увеличивать их дозу. Неправильное использование такого лекарства может привести к обезвоживанию, снижению артериального давления и нарушению электролитного баланса. Не стоит без консультации врача и существенно ограничивать потребление соли или жидкости, необходимые ограничения зависят от конкретного состояния человека.

Когда обращаться за медицинской помощью

Срочная медицинская помощь необходима, если отек возник вместе с внезапной или сильной одышкой, болью в груди, обмороком, резким ухудшением дыхания или появлением розовой или пенной мокроты.

Если отеки возникают регулярно, постепенно усиливаются, не исчезают после ночного отдыха или сопровождаются одышкой, усталостью или быстрым набором веса, необходимо обратиться к врачу. Одно лишь появление ямки после нажатия на лодыжку не означает сердечную недостаточность, однако в сочетании с другими симптомами может быть важным признаком, который не следует оставлять без внимания.

К слову, ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что гранаты, грецкие орехи и ягоды содержат полифенолы, которые кишечные бактерии превращают в соединение уролитин А. Исследование показало, что уролитин А улучшает работу сердечной мышцы в случае сердечной недостаточности и предотвращает появление рубцов. Ученые планируют разработать на основе этого соединения специальный медицинский препарат.

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