Назван фрукт, который надо съесть перед сном, чтобы крепко спать всю ночь и не просыпаться

Этот экзотический фрукт помогает успокоиться и восстановить силы после физических нагрузок.

Ананасы содержат в своем составе мелатонин – гормон, регулирующий наш сон. Медики рекомендуют его употреблять как можно чаще, чтобы не испытывать проблем с засыпанием. Рассказываем, почему ананас оказывает положительное влияние на сон, ссылаясь на портал EatingWell.

Как ананас помогает человеку заснуть: исследование ученых

В 2021 году в издании "Journal of Agricultural and Food Chemistry" были опубликованы выводы исследования, которое показало, что у испытуемых после употребления ананаса уровень мелатонина повысился на 266%. Также ученые доказали, что экзотический фрукт повышает уровень гормонов радости и счастья – серотонина и триптофана, способствующих качественному глубокому сну.

За счет содержания магния ананас помогает расслаблять мускулы и успокаивать нервную систему. А это напрямую влияет на качественный отдых и быстрое засыпание.

К тому же ананасы содержат аминокислотные соединения – валин и лейцин. Поэтому врачи рекомендуют обязательно выпивать стакан ананасового сока утром, чтобы взбодриться и повысить уровень выносливости. Ананасы и сок также помогают быстро восстанавливаться после изнуряющих физических нагрузок.

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