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Назван фрукт, который наладит дела в туалете и укрепит иммунитет
Питахайя, которая напоминает смесь киви и груши, является настоящим кладом для здоровья, ведь помогает не только «наладить дела в туалете», но и укрепить защитные силы организма.
Если вы ищете новый фрукт для перекуса, обратите внимание на питахайю (фрукт дракона). Это низкокалорийная, насыщенная питательными веществами суперпища, которая не только помогает поддерживать вашу иммунную систему в форме, но и улучшает работу пищеварения.
Об этом пишет New York Post.
Питахайя имеет ярко-розовую кожуру, зеленые колючие отростки и мякоть с точечками, что напоминает печенье с кремом. Этот фрукт выглядит, как будто из фантастического фильма.
На вкус он как нечто среднее между киви и грушей — мягко-сладкий, с приятной свежей хрустящей текстурой.
Но не дайте его экзотическому виду себя обмануть — это тропическое сокровище, известное как питахайя или фрукт дракона, является чем-то большим, чем просто красивая внешность. Это низкокалорийная, насыщенная питательными веществами суперпища, которая не только помогает поддерживать вашу иммунную систему в форме, но и улучшает работу пищеварения.
Чем полезна питахайя?
Питахайя богата витамином C, антиоксидантами и полезной для кишечника клетчаткой, поэтому обеспечивает мощную поддержку иммунитета и способствует регулярному стулу.
Лишь одна чашка этого фрукта содержит около 7 г клетчатки — почти треть суточной нормы. Это помогает «наладить дела в туалете» и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Эта же порция содержит важные микроэлементы, такие как магний и железо, которые критически важны для энергии и сильного иммунного ответа организма.
Кроме того, фрукт дракона богат пребиотиками — природными соединениями, питающими «хорошие бактерии» в кишечнике, улучшающими пищеварение и укрепляющими естественную защиту организма от болезней.
Имея низкое содержание сахара и высокую гидратационную способность, питахайя на вкус как настоящий десерт, но действует как полезная пища.
Дополнительный бонус — комбинация питательных веществ и клетчатки может улучшить здоровье сердца, придать коже сияние и поддержать уровень энергии.
Питахайя происходит из южной Мексики и тихоокеанского побережья Гватемалы, Коста-Рики и Сальвадора, хотя фрукт также выращивают в Азии и других тропических регионах мира. Сезон питахайи длится с весны до лета, и хотя она вкусная и без добавок, также идеально подходит для смузи и сорбетов.
К слову, врачи называют бананы лучшим продуктом, чтобы избавиться от усталости, нервного напряжения и быстро восстановить свои силы.
Кроме того, ученые провели эксперимент и выяснили, что два киви могут полностью удовлетворить суточную потребность человека в витамине С. Фрукт также содержит достаточно аскорбиновой кислоты, чтобы укрепить иммунитет, если его употреблять хотя бы три раза в неделю. А клетчатка в киви способствует улучшению пищеварения и общего самочувствия.