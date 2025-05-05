Назван фрукт, который наладит дела в туалете и укрепит иммунитет

Питахайя / © Pixabay

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Если вы ищете новый фрукт для перекуса, обратите внимание на питахайю (фрукт дракона). Это низкокалорийная, насыщенная питательными веществами суперпища, которая не только помогает поддерживать вашу иммунную систему в форме, но и улучшает работу пищеварения.

Об этом пишет New York Post.

Питахайя имеет ярко-розовую кожуру, зеленые колючие отростки и мякоть с точечками, что напоминает печенье с кремом. Этот фрукт выглядит, как будто из фантастического фильма.

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На вкус он как нечто среднее между киви и грушей — мягко-сладкий, с приятной свежей хрустящей текстурой.

Но не дайте его экзотическому виду себя обмануть — это тропическое сокровище, известное как питахайя или фрукт дракона, является чем-то большим, чем просто красивая внешность. Это низкокалорийная, насыщенная питательными веществами суперпища, которая не только помогает поддерживать вашу иммунную систему в форме, но и улучшает работу пищеварения.

Чем полезна питахайя?

Питахайя богата витамином C, антиоксидантами и полезной для кишечника клетчаткой, поэтому обеспечивает мощную поддержку иммунитета и способствует регулярному стулу.

Лишь одна чашка этого фрукта содержит около 7 г клетчатки — почти треть суточной нормы. Это помогает «наладить дела в туалете» и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Эта же порция содержит важные микроэлементы, такие как магний и железо, которые критически важны для энергии и сильного иммунного ответа организма.

Кроме того, фрукт дракона богат пребиотиками — природными соединениями, питающими «хорошие бактерии» в кишечнике, улучшающими пищеварение и укрепляющими естественную защиту организма от болезней.

Имея низкое содержание сахара и высокую гидратационную способность, питахайя на вкус как настоящий десерт, но действует как полезная пища.

Дополнительный бонус — комбинация питательных веществ и клетчатки может улучшить здоровье сердца, придать коже сияние и поддержать уровень энергии.

Питахайя происходит из южной Мексики и тихоокеанского побережья Гватемалы, Коста-Рики и Сальвадора, хотя фрукт также выращивают в Азии и других тропических регионах мира. Сезон питахайи длится с весны до лета, и хотя она вкусная и без добавок, также идеально подходит для смузи и сорбетов.

К слову, врачи называют бананы лучшим продуктом, чтобы избавиться от усталости, нервного напряжения и быстро восстановить свои силы.

Кроме того, ученые провели эксперимент и выяснили, что два киви могут полностью удовлетворить суточную потребность человека в витамине С. Фрукт также содержит достаточно аскорбиновой кислоты, чтобы укрепить иммунитет, если его употреблять хотя бы три раза в неделю. А клетчатка в киви способствует улучшению пищеварения и общего самочувствия.