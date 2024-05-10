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Назван фрукт, который по пользе для здоровья опережает 27 главных "конкурентов"

Назван фрукт, который по пользе для здоровья опережает 27 главных "конкурентов"

Какой самый полезный фрукт для здоровья / Фото: Freepik

Нам известно с детства, что фрукты нужно обязательно есть, чтобы наносить организм всеми нужными витаминами и минералами.

Недавно в Токио были проведены исследования. Ученый одного из японских университетов, Айк Аракелян, определил, что самым полезным фруктом в мире является киви. Ученый отмечает, что этот фрукт содержит в своем составе гораздо больше полезных веществ, чем 27 его "конкурентов". И самое выдающееся его преимущество в том, что у киви практически нет калорий. Зато является ценным источником растительной клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Рассказываем, какая польза киви для здоровья человека, кому его есть не стоит, какие интересные факты об экзотичном фрукте.

Какая польза киви для здоровья человека: что лечит

  • Помогает похудеть и омолодиться. Фрукт практически не содержит калорий, однако богат растительными волокнами, минералами и витаминами, которые способны насыщать организм на длительный промежуток времени. К тому же он имеет никотиновую кислоту и сахариды, поэтому приостанавливает процессы старения и омолаживает кожу.
  • Повышает иммунитет и оказывает положительное влияние на нервную систему. За счет содержания витаминов группы В и С киви укрепляет сопротивляемость организма к заболеваниям и улучшает работу нервной системы. Если есть киви перед сном, можно снять стресс, напряжение и улучшить сон.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение. В состав киви входят цинк, йод, калий, кальций, фосфор и марганец. Поэтому этот фрукт способен предупредить ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, разжижает кровь и предотвращает образование бляшек.

Какие интересные факты о киви

  1. Киви содержит больше витамина С, чем цитрусовые, но меньше, чем петрушка и болгарский перец.
  2. Растение плодоносит почти 40 лет.
  3. Фрукт на 84% состоит из воды.
  4. Киви вводят в рацион для спортсменов, чтобы после соревнований восстановить силы.
  5. Если съесть киви после еды, то можно избавиться от ощущения тяжести в желудке и изжоге.
  6. Киви очень полезен для женщин, потому что он помогает поддерживать упругость кожи, укрепляет волосы.
  7. Фрукт помогает от тромбообразования, инфаркта и инсульта, если его регулярно употреблять.
  8. Киви предотвращает онкологию, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
  9. Норвежские и японские ученые доказали, что киви выводит радиацию из организма.

Какие противопоказания киви: кому нельзя употреблять

Киви содержит в своем составе аллергены, поэтому сначала следует проверить, нет ли у вас аллергии на этот фрукт. Нельзя употреблять киви, если есть проблемы с желудком и кишечником. Особенно тем людям, которые обладают повышенной кислотностью желудка. Не следует употреблять фрукт, если есть заболевания почек и мочевыводящей системы.

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