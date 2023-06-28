Назван лучший месяц для диеты и похудения – и это не летом

Исследование показало, что люди, сидящие на диете и пытающиеся похудеть в начале года, теряют наибольший вес.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Садящиеся на диету в январе, теряют в среднем 2,54 кг по сравнению с 1,61 кг летом.

Эксперты считают, что за успехом новогодних диет может стоять мотивированный менталитет "начать с чистого листа". С другой стороны, они признают, что летние каникулы могут помешать соблюдать здоровые привычки.

Исследователи из Оксфордского университета во главе с диетологом доктором Димитриосом Кутукидисом отметили, что потеря веса является одним из самых распространенных новогодних обещаний. Но с учетом того, что люди массово признаются в том, что отказались от запланированного удара по здоровью, неясно, попытка ли похудеть в начале года успешнее, чем в другие моменты календаря, говорят исследователи.

Чтобы разобраться в этом, они наблюдали за 85514 людьми в Англии, в среднем в возрасте 65 лет, которые начали программу профилактики диабета NHS в период с января 2017 года по декабрь 2018 года.

У участников были высокий уровень сахара в крови, но у них еще не развился диабет. Они посещали очные или онлайн-сессии, где им предлагалось соблюдать здоровую диету, больше заниматься спортом и худеть.

Результаты, опубликованные в журнале Obesity, показывают, что группа потеряла в среднем 2 кг за шесть месяцев, что составляет 2,3% их массы тела.

Однако те, кто начал сидеть на диете в январе, потеряли больше веса, чем те, кто перешел на новый режим здоровья в любое другое время года.

В целом те, кто начал диету в январе, потеряли на 12-30% больше веса, чем те, кто начал диету в другое время года, добавила команда.

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Август был наименее успешным месяцем, за ним следовали июль (1,65 кг), сентябрь (1,79 кг) и декабрь (1,83 кг).

Исследователи отметили, что их результаты носят наблюдательный характер, но они учитывают, что люди весят больше в зимние месяцы и меньше в летние месяцы. Но они предположили, что сидящие на диете люди могут быть наиболее успешными в январе из-за "нового старта" новогодних решений, распространенных попыток похудеть и интенсивного маркетинга программ по снижению веса.

Эти факторы могут повысить мотивацию, что приведет к более активному участию в планах диеты и большей потере веса.

Между тем августовские люди, сидящие на диете, могут столкнуться с наибольшими трудностями, поскольку это "обычно месяц отпусков", поэтому отсутствие рутины может осложнить смещение веса.

Напомним, 52-летняя женщина похудела более чем на 80 кг ради годовщины брака. Она показала разницу в фото.

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