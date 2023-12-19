Назван лучший сухофрукт для прочности костей: лечит воспаление и предотвращает потерю костной массы

Этот сухофрукт особенно полезен для женщин в период менопаузы, потому что предотвращает ослабление костной ткани.

Это чернослив. Врачи обязательно рекомендуют его включить в свой рацион, особенно пожилым людям. Этот сухофрукт очень полезен женщинам во время менопаузы, поскольку низкий уровень эстрогена в этот период увеличивает риск ослабления костей. А чернослив способствует прочности костной ткани. Рассказываем, чем полезен чернослив для здоровья костей и сколько его нужно есть в день.

Чем полезен чернослив для здоровья костей: исследование ученых

Американские ученые из Пенсильвании сделали выводы о пользе чернослива на основе своих исследований. По мнению исследователей, сухофрукт должен входить в сбалансированное питание всех людей, особенно тех, кому за 50, потому что он нормализует пищеварение и укрепляет кости.

Ученые выяснили, что употребление 100 г чернослива в день в течение года улучшает минеральную плотность костной ткани в предплечьях и нижней части позвоночника. А регулярное употребление чернослива в течение шести месяцев уменьшает потерю костной массы.

Медицинские эксперты убеждены, что такой лечебный эффект чернослива связан с его положительным влиянием на микрофлору кишечника, поэтому способен ослаблять процессы воспаления во всем организме. И в результате уменьшается оксидативный стресс, влияющий на снижение степени плотности костей.

Почему диетологи рекомендуют чернослив на перекус

Лечебные и полезные свойства чернослива не ограничиваются положительным влиянием на кости. Диетологи называют именно этот сухофрукт лучшим продуктом для быстрого перекуса. Поскольку он дает ощущение сытости на более длительное время, чем другие продукты. Это объясняется тем, что чернослив содержит большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Диетологи подсчитали, что одна ягода чернослива содержит 3,5 г природных сахаров и 0,5 г растительной клетчатки. Поэтому несколько штук будет достаточно для перекуса, чтобы организм не чувствовал голода и получил все необходимые ему витамины.

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