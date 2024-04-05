Назван лучший завтрак для женщин 40+: врачи рекомендуют есть эти продукты каждый день

Сочетание этих продуктов – это настоящий "эликсир молодости" для мозга и тела.

Это куриные яйца со шпинатом. Оба продукта крайне полезны для здоровья женщин именно в этом возрасте. Такой завтрак будет поддерживать здоровье женской половой системы, защищать от преждевременного старения и снабжать организм энергией на длительный промежуток времени. Рассказываем, чем полезны шпинат и яйца для здоровья, кому употреблять нельзя.

Какая польза шпината для здоровья: кому нельзя есть

Шпинат содержит множество полезных веществ, это прежде всего витамины С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. Также продукт содержит в своем составе антиоксиданты, которые предотвращают воспалительные процессы в организме, защищая его от онкологии.

За счет содержания минералов – железа, цинка, магния, калия и кальция, шпинат выводит из организма все токсичные соединения, снижает холестерин, предотвращает болезни сердца и мозга. Благодаря содержанию йода, продукт налаживает правильную работу щитовидной железы.

Шпинат нельзя употреблять людям, имеющим проблемы с мочевыводящей системой, поскольку он содержит щавелевую кислоту. Также противопоказан тем, кто страдает подагрой и имеет нарушение обмена солей в организме.

Какая польза яиц для здоровья: кому нельзя есть

Яйца содержат лецитин, который активирует работу головного мозга, предотвращая старческие заболевания – Альцгеймера, деменции и склероза. Также это ценный источник белка, являющегося строительным материалом для наших мышц.

Куриные яйца способствуют крепости костей, зубов, ногтей и волос. Если регулярно есть яйца, то волосы будут расти значительно быстрее, а кожа станет более эластичной и упругой.

Перед употреблением яйца обязательно нужно мыть, чтобы не заболеть сальмонеллезом, который может стать причиной заражения крови. Не следует употреблять яйца тем, кто имеет повышенный холестерин. Также продукт содержит сильный аллерген, который может вызвать осложнения в виде сыпи на лице или тошноте.

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