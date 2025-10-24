- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Назван неочевидный предвестник инсульта
Воспаление десен повышает риск серьезных изменений в мозге – это показало новое исследование.
Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили, что воспаление десен может быть связано с повреждением белого вещества мозга — структуры, обеспечивающей связь между его участками и координацию их работы.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology Open Access (NOA).
В исследовании принимали участие 1143 человека со средним возрастом 77 лет. После стоматологического осмотра у 800 участников обнаружили заболевание десен, а затем всем провели МРТ. У людей с воспалением десен в среднем зафиксировали больший объем участков поврежденного белого вещества (2,83% против 2,52 у здоровых). Даже после учета возраста, давления, диабета и курения риск серьезных изменений в мозге у таких пациентов оказался на 56% выше.
Белое вещество играет ключевую роль в передаче нервных импульсов. Его повреждение может привести к ухудшению памяти, внимания и координации, а также повышает вероятность инсульта.
По словам руководителя исследования профессора Сувика Сена, результаты показывают, что хроническое воспаление в полости рта может влиять на сосуды мозга. Ученый отметил, что своевременное лечение заболеваний десен и регулярная гигиена полости рта могут стать важной мерой профилактики инсульта и возрастных нарушений мозга.
Напомним, ранее опубликованное исследование показало, что употребление растворимого кофе может драматически повысить риск возрастной макулярной дегенерации — одной из основных причин слепоты в мире.