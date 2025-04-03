Назван неожиданный фрукт, который оказался втрое полезней, чем бананы и цитрусовые

Какой фрукт полезнее бананов и цитрусовых / © www.freepik.com/free-photo

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Недавно учёные из Новой Зеландии провели эксперимент и обнаружили, что два киви могут полностью удовлетворить суточную потребность человека в витамине С. К тому же, этот экзотический фрукт содержит достаточно аскорбиновой кислоты, чтобы укрепить иммунитет, если его употреблять хотя бы три раза в неделю. Кроме этого, содержащаяся в киви клетчатка способствует улучшению пищеварения и общего самочувствия.

Эксперты отмечают, что киви может служить природной альтернативой витаминным комплексам. Однако следует знать, что этот фрукт не сможет заменить полноценное питание.

Ученые также установили особую пользу киви для курящих. Поскольку потребность этих людей в витамине С на 30% выше, чем у тех, кто не употребляет табачные изделия. Также всем, кто придерживается жесткой диеты, следует включить киви в свой рацион, ведь фрукт помогает дольше сохранять ощущение сытости. Тем, кто любит жареную и жирную пищу, просто необходимо есть этот фрукт, ведь он снижает негативное влияние жиров на организм.

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Ученые советуют употреблять по два киви в день, однако это актуально только для тех, у кого нет гастрита или других проблем с желудком. Следует также знать, что киви содержит аллерген, который может стать причиной высыпаний на коже и отеков. Если вы мало едите этот фрукт, его нужно вводить в свой рацион постепенно, небольшими порциями.

А вообще, как уверяют эксперты, киви — это настоящий природный суперфуд, который по содержанию витамина С и других полезных веществ значительно превосходит апельсины, бананы, лимоны и грейпфруты.