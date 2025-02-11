Назван неожиданный продукт, который губит сердце: его лучше исключить из рациона

Это обезжиренное молоко, которое может отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую систему. Хотя этот напиток имеет репутацию полезного продукта. Однако это совсем не так, и такому утверждению есть веские доказательства.

Дело в том, что обезжиренное молоко довольно часто содержит больше сахара, чем обычное. Уменьшение содержания жиров приводит к тому, что производители добавляют в продукт большее количество углеводов для улучшения его вкуса. И если регулярно употреблять обогащенное дополнительными сахарами молоко, это может привести к рискам развития диабета II типа, гипертонии и ожирения, которые являются ключевыми факторами заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Многие считают, что обезжиренные молочные продукты гораздо более полезны, но это не так. Они провоцируют воспалительные процессы в организме и повышают уровень триглицеридов в крови. Если эти соединения превышают норму, они превращаются в жировую ткань, что отрицательно сказывается на работе сердца, как отмечают кардиологи.

Медики и ученые рекомендуют употреблять только натуральные и качественные продукты, не содержащие много сахара и жиров. Тогда сердечно-сосудистая система будет слаженно работать до глубокой старости. Также врачи советуют исключить из рациона сладкие газированные напитки всем тем, кто испытывает проблемы с сердцем, потому что они провоцируют стремительное повышение сахара в крови.

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