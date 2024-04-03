Назван овощ, который поможет быстро заснуть даже после крепкого кофе

Да, ни одно утро не обходится без кофе, потому что он бодрит и улучшает настроение. Однако такой эффект напитка не всегда играет на руку. Если выпить кофе во второй половине дня или на ночь, можно вообще не уснуть, что плохо скажется на здоровье. Впрочем, врачи рекомендуют в таком случае есть на ужин брокколи, чтобы можно было крепко и спокойно спать. Рассказываем, почему лучше не пить кофе на ночь и как нивелировать действие кофеина с помощью брокколи.

Почему нельзя пить кофе во второй половине дня

Медики говорят, что период полураспада кофе в организме составляет от 6 до 8 часов. Если пить кофе в четырнадцать часов, то в двадцать два из организма выйдет лишь половина потребленного кофеина. Поэтому врачи не рекомендуют употреблять кофе в этот промежуток времени, чтобы не нарушать качество своего сна. Но нам как раз в это время хочется выпить напитка, чтобы взбодриться и дожить до конца рабочего дня. Что же делать?

Есть способ, который поможет крепко уснуть даже после того, как вы выпьете кофе перед сном. На ужин нужно съесть порцию брокколи, овощ поможет организму быстрее переварить кофе. К тому же этот продукт стимулирует выделение ферментов, которые в разы ускоряют усвоение кофеина.

Какая еще польза брокколи для здоровья: кому нельзя употреблять

Этот овощ обязательно должен быть в рационе каждого, кто следует принципам правильного сбалансированного питания. Поскольку брокколи обеспечивает должную работу пищеварительной системы за счет содержания клетчатки. Также продукт укрепляет кости и сосуды, повышает иммунитет и способен предотвратить болезнь Альцгеймера.

Однако не всем можно употреблять брокколи. Врачи не советуют есть овощ после операции, а также тем, кто имеет повышенную кислотность желудка или страдает болезнью поджелудочной железы. Также не нужно есть брокколи перед полетом в самолете, это может спровоцировать вздутие живота и газообразование.

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