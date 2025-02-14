Назван популярный напиток, который забирает до 10 лет жизни, провоцирует ожирение и развитие диабета

Ученые заявили, что регулярное употребление сладких газированных напитков, которые имеют кучу красителей и добавленных сахаров, сокращает жизнь на 8-10 лет.

Да, эти продукты могут быть вкусными и освежающими, однако они крайне вредны практически для всех систем организма. В ходе исследования было установлено, что регулярное употребление сладкой газировки увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 34%, а также провоцирует преждевременное старение клеток.

По словам экспертов, сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара, искусственных сладких веществ, фосфатов и кислот. Регулярное потребление таких напитков связано также с риском развития ожирения, сахарного диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

Фосфорная кислота, содержащаяся во многих сладких газированных напитках, приводит к образованию камней в почках. Также в эти напитки часто добавляют лимонную или яблочную кислоту, но еще чаще — ортофосфорную кислоту, которая приводит к вымыванию кальция из организма, что приводит к ломкости костей и порче зубов.

Кроме того, этот вид напитков содержит кофеин, который при регулярном употреблении негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека, возбуждая его нервную систему. В результате может возникнуть бессонница, рассеянность и головная боль. Кофеин вызывает зависимость и увеличивает потерю кальция, крайне необходимого для здоровья позвоночника, костей и зубов.

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