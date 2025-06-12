Назван простой способ улучшить умственные способности: об этом нужно знать каждому

Как улучшить работу мозга

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Исследование, опубликованное в журнале «British Journal of Sports Medicine», охватывает результаты 133 систематических обзоров, включающих более 2 700 клинических испытаний и почти 260 тысяч участников в возрасте от 7 до 89 лет.

Что удалось выяснить

Даже легкая нагрузка работает. Простые занятия, такие как ежедневная ходьба, йога или танцы дают очень мощный эффект.

Результат не зависит от возраста. Память, внимание и самоконтроль улучшаются как у детей, так и у пожилых людей.

Наибольший эффект — у детей и подростков, особенно у тех, кто испытывает трудности с концентрацией.

Идеальное сочетание — тело и мозг. Ученые отмечают, что наибольший эффект дают активности, в которых задействована работа мозга, например подвижные игры или йога с элементами осознанности.

Продолжительность важнее интенсивности. Программы продолжительностью от 1 до 3 месяцев принесли самые лучшие результаты. Не обязательно истощать свое тело, главное, чтобы движения были регулярными.

Почему это работает? Физические упражнения, как отмечают ученые, активизируют кровообращение, насыщают мозг кислородом и способствуют образованию новых нейронных связей. Во время активности также выделяются «гормоны счастья» — дофамин и серотонин, улучшающие настроение и мотивацию к обучению.

Какие дополнительные преимущества физической активности для мозга

Уменьшают риск депрессии и тревожных расстройств.

Улучшают качество сна, что оказывает непосредственное влияние на продуктивность мышления.

Снижают риск возрастных когнитивных нарушений, в частности, деменции.

Повышают креативность и быстроту принятия решений.

«Даже самые простые формы движения — это мощный инструмент для укрепления работы мозга», — подчеркивает доктор Бен Сингх, автор исследования.

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