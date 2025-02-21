Назван салат из двух простых и доступных ингредиентов, который продлевает жизнь

Ученые из Калифорнийского университета, как пишет ресурс Gazeta.ua, провели исследование влияния пищи на долголетие и пришли к выводам, что помидоры и авокадо запускают в организме человека процессы, продлевающие жизнь.

Как салат из авокадо и помидоров влияет на долголетие: исследование ученых

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в авокадо, способны увеличивать биодоступность ликопена из помидоров в 4 раза, что превращает этот простой салат в настоящий "эликсир молодости".

Ликопен – это один из самых мощных антиоксидантов, который помогает омолаживать все клетки организма, а также предотвращает развитие воспалительных процессов. К тому же, это соединение снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и многих видов рака.

Однако без полиненасыщенных жиров ликопен слабо усваивается организмом. Авокадо благодаря своим плненасыщенным кислотам образует капсулы, которые и помогают антиоксиданту глубоко проникать в клетки. Исследование ученых, результаты которого были опубликованы в Journal of Nutrition, показало, что у людей, которые ели салат из авокадо и помидоров, уровень антиоксидантного соединения в крови вырос в несколько раз.

Эксперты по генетике Гарвардского университета доказали, что тандем этих продуктов может активировать гены, отвечающие за долголетие – SIRT1 и FOXO3. Именно они способны приостанавливать процессы старения клеток, защищая ДНК от повреждений и способствуя омоложению всего организма на клеточном уровне.

Салат из авокадо и помидоров оказывает крайне положительное влияние на здоровье сердца и сосудов. Такое сочетание помогает снижать плохой холестерин, уменьшая риск образования бляшек в крови. Благодаря высокому содержанию калия, содержащегося в авокадо, регулярное употребление салата помогает снизить кровяное давление и снизить риск гипертонии. Также ученые установили, что авокатин В – уникальное вещество в авокадо, в сочетании с ликопеном нивелирует риск появления свободных радикалов, вызывающих рак.

Истории выздоровления пациентов подтверждают пользу салата из авокадо и помидоров. Женщина, которая пережила инфаркт, ела салат из авокадо и помидоров каждый день. Через год анализы показали нормальный уровень холестерина в крови. Второй пациент, имевший склонность к болезни Альцгеймера, два года употреблял это сочетание продуктов и добился сохранения когнитивных функций на должном уровне.

Врачи рекомендуют употреблять эти продукты именно в виде салата, не подвергая их термической обработке. Лучшим вариантом будет салат из авокадо, помидоров, сыра, рукколы и оливкового масла. Такое сочетание продуктов позволит максимально усвоить все питательные вещества.

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