Назван самый полезный белковый продукт, помогающий похудеть и держать вес в норме

Человеку, который хочет похудеть или просто поддерживать себя в должной форме, нужно на каждый килограмм веса получать из пищи 1,5 г белка.

Самым полезным малокалорийным белковым продуктом считается консервированный тунец в своем соке. Это сильный источник белка и практически без жира. Он усваивается организмом с колоссальными энергозатратами, поэтому помогает держать тело в должной форме и сохраняет мышечную массу. Рассказываем, какая еще польза тунцу для здоровья, в чем может быть вред продукта.

Почему тунец – самый полезный белковый продукт

Сто граммов тунца в своем соке содержит 25 граммов белка, который усваивается организмом на 95%. Кстати, белок этой рыбы содержит целых двадцать аминокислотных соединений, восемь из которых незаменимы.

Тунец в собственном соке дает человеку 25 грамм белка вместе с минимальным количеством калорий. Поэтому эту рыбу можно считать менее калорийным источником белкового соединения. К тому же, консервированный тунец практически не содержит жира, чего нельзя сказать о диетическом мясе или других видах рыбы. Но не стоит путать консервы в растительным масле с продуктом в собственном соке, потому что они могут быть крайне вредными не только для фигуры, но и для общего здоровья организма.

Какая еще польза тунца для здоровья человека

В рыбе содержится большое количество ниацина – витамина, который полезен для активной работы мозга и нервной системы. Также этот витамин способен нормировать уровень холестерина в крови и укреплять сердечно-сосудистую систему. Сто граммов консервированного тунца содержит целых три суточных нормы ниацина.

Тунец – мощный источник магния, цинка, фосфора, селена и железа, а также витаминов A и E. Поэтому врачи рекомендуют обязательно включать рыбу в свой ежедневный рацион. Также тунец содержит большую долю йода, который очень важен для правильной работы щитовидной железы.

Какой вред тунца

В мясе этой рыбы может накапливаться ртуть, которая очень опасна для организма. Обычная порция рыбы никакого вреда не принесет, но употреблять ее в больших количествах не стоит. Тунец нельзя есть беременным женщинам, потому что ртуть может негативно повлиять на формирование плода.

Консервированная рыба может содержать много соли и растительного масла, поэтому лучше выбирать тунец в собственном соке.

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